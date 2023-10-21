Блискавичне повернення Циганкова: чи чекати українця у матчі проти невдахи старту сезону Ла Ліги

У неділю, 22 жовтня, Жирона прийматиме Альмерію у першому матчі після перерви на поєдинки збірних. Напередодні цієї зустрічі уболівальники "червоно-білих" отримали хороші новини.

Віктор Циганков повернувся у загальну групу жирондинців. Українець вчасно відновився від травми, через яку пропустив жовтневий цикл матчів збірної України у відборі на Євро-2024.

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Швидке повернення українця

Правий вінгер отримав травму у дербі проти мадридського Реала, у якому Жирона була розгромлена "вершковими" 0:3. У Віктора були проблеми з м'язами стегна.

Після чого футболіст пропустив не лише збір України, а й попередній тур Ла Ліги проти Кадіса. Навіть без Віктора "червоно-білі" здобули виїзну перемогу із мінімальним рахунком 0:1. Єдиний та переможний гол у складі Жирони забив Алеш Гарсія.

Відновлення Циганкова відбулось швидше запланованих термінів, тому це чудові новини не лише для команди, а й для її уболівальників. Віктор має великі шанси зіграти у недільному матчі проти останньої 20-ї команди сезону – Альмерії (3 набрані бали).

З великою ймовірністю, що участь у найближчій зустрічі візьме інший українець у складі Жирони Артем Довбик. У попередній грі нападник вийшов у старті Жирони та відіграв 72 хвилини.

Нагадаємо, що Циганков перебрався до Іспанії у середині січня 2023-го, підписавши контракт до кінця червня 2027 року. У поточному сезоні-2023/2024 Ла Ліги Віктор провів вже до травми 8 матчів (1 гол та асист).

Українець майже одразу завоював довіру тренера та став лідером команди.

Початок зустрічі Жирона – Альмерія 22 жовтня о 17:15.

Завдяки вдалому старту сезону Жирона йде на 2-му місці турнірної таблиці іспанської першості, набравши у 9-ти турах 22 бали. Були "червоно-білі" на лідерській позиції, але поразка від Реала скинула їх на другу позицію, відстаючи тепер від "вершкових" на 2 очки.