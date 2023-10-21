Виктор Цыганков вернулся в общую группу жирондинцев. Украинец вовремя восстановился от травмы, из-за которой пропустил октябрьский цикл матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024.

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Быстрое возвращение украинца

Правый вингер получил травму в дерби против мадридского Реала, в котором Жирона была разгромлена "сливочными" 0:3. У Виктора были проблемы с мышцами бедра.

После этого футболист пропустил не только сбор Украины, но и предыдущий тур Ла Лиги против Кадиса. Даже без Виктора "красно-белые" одержали выездную победу с минимальным счетом 0:1. Единственный и победный гол в составе Жироны забил Алеш Гарсия.

Восстановление Цыганкова произошло быстрее запланированных сроков, поэтому это отличные новости не только для команды, но и для болельщиков. У Виктора есть большие шансы сыграть в воскресном матче против последней 20-й команды сезона – Альмерии (3 набранных балла).

С большой вероятностью, что участие в ближайшей встрече примет другой украинец в составе Жироны Артем Довбик. В предыдущей игре нападающий вышел в старте Жироны и отыграл 72 минуты.

Обратите внимание! Начало встречи Жирона – Альмерия 22 октября в 17:15.

Напомним, что Цыганков перебрался в Испанию в середине января 2023 года, подписав контракт до конца июня 2027 года. В текущем сезоне-2023/2024 Ла Лиги Виктор провел уже до травмы 8 матчей (1 гол и ассист).

Украинец почти сразу завоевал доверие тренера и стал лидером команды.

Благодаря удачному старту сезона Жирона идет на 2-м месте турнирной таблицы испанского первенства, набрав в 9 турах 22 балла. Были "красно-белые" на лидерской позиции, но поражение от Реала сбросило их на вторую позицию, отставая теперь от "сливочных" на 2 очка.