Впорались без Циганкова: дубль Довбика повернув Жирону на перше місце в Ла Лізі – відео голів

Каталонська команда не помітила Алавес та знову очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Вирішальну роль у перемозі відіграв Артем Довбик, який довів показник забитих у турнірі голів до 10-ти.

Жирона – Алавес 3:0

Голи: Довбик, 23, 59 (пен), Порту, 42.

У чемпіонаті Іспанії підійшов до завершення 17 тур Ла Ліги. В останній грі вікенда головна сенсація турніру Жирона приймала новачка Алавес, пише 24 канал.

До теми Лунін знову вийшов в основі, а Реал розгромив Вільярреал: як зіграв українець – відеоогляд

Перед звітною грою каталонці втратили українця Віктора Циганкова. Вінгер отримав травму, тому з наших земляків на полі з'явився лише Артем Довбик.

Втім і без партнера по збірній форвард вкотре зумів вразити та стати одним з героїв зустрічі. В середині першого тайму після удару Коуту кіпера Алавеса парирував м'яч на Довбика і той головою добив снаряд у сітку, відкривши рахунок.

Відео першого голу Довбика:

Під завісу першого тайму перевагу Жирони подвоїв Порту, який майстерним ударом замкнув пас від Коуту. А в середині другої половини рахунок розгромним зробив знову Довбик.

Читайте також Валенсія несподівано відібрала очки у Барселони: як зіграв Яремчук, що вийшов зі старту – відео

Невтомний Коуту заробив пенальті, який холоднокровним ударом по центру реалізував Артем. Загалом же українець провів на полі весь матч і завдав ще двох ударів. Один із них заблокували, інший був неточним.

Відео другого голу Артема:

Турнірне становище у Ла Лізі

завдяки розгромній перемозі Жирона повернула собі перше місце у таблиці

відрив від мадридського Реала складає два бали

Алавес у свою чергу опустився на 13 місце, випереджаючи зону вильоту на три очки

Артем Довбик оформив вже 10 голів та 4 асисти у Ла Лізі цього сезону

в таблиці бомбардирів чемпіонату Іспанії українець йде на другому місці, поступаючись лише Джуду Беллінгему з Реала (13)

свій наступний матч Жирона проведе у четвер, 21 грудня, на виїзді проти Бетіса

. Це другий дубль Артема Довбика за Жирону. Раніше двічі в одному матчі українець забивав у грі з Альмерією (5:2).