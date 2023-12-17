Реал – Вільярреал 4:1

Голи: Беллінгем, 25, Родріго, 37, Браїм Діас, 64, Модрич, 68 – Моралес, 54.

В Іспанії добігає кінця 17 тур Ла Ліги. В останньому матчі неділі мадридський Реал приймав непростого опонента в особі Вільярреала, пише 24 канал.

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Очікувалось, що Карло Анчелотті посадить Андрія Луніна на лаву запасних, адже Кепа Аррісабалага відновився від травми. Втім впевнена гра українця змінила думку італійця.

Лунін вийшов зі старту та не підвів свою команду, хоча залишити ворота сухими не зміг. Пропустив Андрій з єдиного удару у ствір своїх воріт на 54 хвилині.

Проте вина українця у ньому навряд чи є, адже Моралеса вивели сам-на-сам із кіпером. Можливо, Андрію варто було раніше виходити з воріт, але далеко не факт, що це би врятувало.

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Хай там як, а на результаті це не позначилось, адже Реал оформив по два голи у кожному з таймів. До перерви відзначились Беллінгем та Родріго, для англійця це вже 13-ий гол у Ла Лізі. У другому ж таймі своє ім'я на табло записали Браїм Діас та Лука Модрич.

Турнірне становище у Ла Лізі