Жирона – Алавес 3:0

Голы: Довбик, 23, 59 (пен), Порту, 42.

В чемпионате Испании подошел к завершению 17-й тур Ла Лиги. В последней игре уикенда главная сенсация турнира Жирона принимала новичка Алавес, пишет 24 канал.

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Перед отчетной игрой каталонцы потеряли украинца Виктора Цыганкова. Вингер получил травму, поэтому из наших земляков на поле появился только Артем Довбик.

Впрочем, и без партнера по сборной форвард в очередной раз сумел поразить и стать одним из героев встречи. В середине первого тайма после удара Коуту кипера Алавеса парировал мяч на Довбика и тот головой добил снаряд в сетку, открыв счет.

Видео первого гола Довбика:

Под занавес первого тайма преимущество Жироны удвоил Порту, искусным ударом замкнувшим пас от Коуту. А в середине второй половины счет разгромным сделал снова Довбик.

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Неутомимый Коуту заработал пенальти, который хладнокровным ударом по центру реализовал Артем. В целом же украинец провел на поле весь матч и нанес еще два удара. Один из них заблокирован, другой был неточен.

Видео второго гола Артема:

Интересно знать. Это второй дубль Артема Довбика за Жирону. Ранее дважды в одном матче украинец забивал в игре с Альмерией (5:2).

Турнирное положение в Ла Лиге