Жирона – Алавес 3:0
Голы: Довбик, 23, 59 (пен), Порту, 42.
В чемпионате Испании подошел к завершению 17-й тур Ла Лиги. В последней игре уикенда главная сенсация турнира Жирона принимала новичка Алавес, пишет 24 канал.
По теме Лунин снова вышел в основе, а Реал разгромил Вильярреал: как сыграл украинец – видеообзор
Перед отчетной игрой каталонцы потеряли украинца Виктора Цыганкова. Вингер получил травму, поэтому из наших земляков на поле появился только Артем Довбик.
Впрочем, и без партнера по сборной форвард в очередной раз сумел поразить и стать одним из героев встречи. В середине первого тайма после удара Коуту кипера Алавеса парировал мяч на Довбика и тот головой добил снаряд в сетку, открыв счет.
Видео первого гола Довбика:
Под занавес первого тайма преимущество Жироны удвоил Порту, искусным ударом замкнувшим пас от Коуту. А в середине второй половины счет разгромным сделал снова Довбик.
Читайте также Валенсия неожиданно отобрала очки у Барселоны: как сыграл вышедший из старта Яремчук – видео
Неутомимый Коуту заработал пенальти, который хладнокровным ударом по центру реализовал Артем. В целом же украинец провел на поле весь матч и нанес еще два удара. Один из них заблокирован, другой был неточен.
Видео второго гола Артема:
Турнирное положение в Ла Лиге
- благодаря разгромной победе Жирона вернула себе первое место в таблице
- отрыв от мадридского Реала составляет два балла
- Алавес в свою очередь опустился на 13 место, опережая зону вылета на три очка.
- Артем Довбик оформил уже 10 голов и 4 ассиста в Ла Лиге в этом сезоне
- в таблице бомбардиров чемпионата Испании украинец идет на втором месте, уступая лишь Джуду Беллингему из Реала (13)
- свой следующий матч Жирона проведет в четверг, 21 декабря, на выезде против Бетиса