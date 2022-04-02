Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби
У Будапешті розіграли усі медалі чемпіонату Європи з боротьби серед жінок. Українська збірна здобула 5 нагород.
Запалили на угорському килимі
Змагання на чемпіонаті Європи у жіночій боротьбі закінчені. Українки на тлі хвилювань та війни у рідній країні змогли показати характер та яскраво виступити в Угорщині, повідомляє 24 канал.
До теми Акобія-Грушина у блискавичному стилі принесла Україні "золото" чемпіонату Європи з боротьби
Одразу 5 нагород поповнили скарбничку збірної України. Олександра Хоменець стала авторкою першої медалі країни у Будапешті. У вазі до 55 кілограмів 18-річна представниця Львівської області прикро віддала "золото" на останніх секундах та стала срібною призеркою.
31 березня "бронзу" Україні принесла Алла Белінська, яка виступала у ваговій категорії 68 кілограмів..
У перший день квітня український доробок поповнився ще трьома нагородами. Новоспеченими чемпіонками Європи стали Аліна Акобія-Грушина (57 кілограмів) та Тетяна Ріжко (65 кілограмів).
На третю сходинку п'єдесталу у вазі 62 кілограми підійнялась Ілона Прокопевнюк, яка здобула бронзову медаль на відмові суперниці з Сербії.
- До "бронзи" близькою була Лілія Маланчук (53 кілограми), але поступилась у бронзовому фіналі.
- Поза п'єдесталом опинились ще декілька українок – Соломія Винник, Наталія Клівчуцька, Анастасія Алпєєва та Романа Вовчак.