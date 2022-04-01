Яскравий виступ українок в Угорщині

Ілона Прокопевнюк змагалась за бронзову медаль у ваговій категорії до 62 кілограмів. Суперницею українки повинна була стати Анна Фабіан із Сербії, повідомляє 24 канал.

До теми Українка Ріжко "знесла" суперницю з килима та стала чемпіонкою Європи з боротьби

Українська борчиня вийшла на килим, але цього не зробила її опонентка. Прокопевнюк без боротьби стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у Будапешті.

Ілона здобула для країни вже другу "бронзу" престижного турніру. Днем раніше третє місце посіла Алла Белінська (68 кілограмів).

Загалом жіноча збірна України на угорському килимі завоювала 5 нагород. Новоспеченими чемпіонками Європи стали Аліна Акобія-Грушина (57 кілограмів) та Тетяна Ріжко (65 кілограми).

На другу позицію п'єдесталу у вазі до 55 кілограмів підійнялась Олександра Хоменець, яка буквально в останні секунди сутички втратила "золото".

Українки без потужної підготовки до змагань, хвилюючись за країну, яка потерпає від окупанта, змогли показати на увесь світ незламність українського народу. Браво!