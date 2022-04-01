Один день – дві золоті медалі України

24-річна українська борчиня позмагалась за золоту медаль у ваговій категорії до 65 кілограмів. Тетяна Ріжко зустрілась проти представниці Азербайджану Еліс Манолової, пише 24 канал.

До теми Акобія-Грушина у блискавичному стилі принесла Україні "золото" чемпіонату Європи з боротьби

З перших секунд було видно потужний настрій Ріжко на перемогу. Українка впевнена пішла в атаку, захватила ногу та здобула перші очки. Трохи менше, як дві хвилини знадобились Тетяні, щоб достроково закінчити фінальну сутичку – 4:0.

Українка побігла в обійми до Юлії Ткач, яка була секунданткою наших борчинь. На жаль, через війну в Україні тренери-чоловіки не змогли виїхати з країни, тому їх роль взяла на себе титулована борчиня Ткач.

Ріжко взяла синьо-жовтий прапор та традиційно зробила коло пошани на килимі. Трибуни оплесками зустріли новоспечену чемпіонку.

Тетяна Ріжко – чемпіонка Європи. Це друге "золото" України за один день.

Борчиня принесла Україні п'яту нагороду у Будапешті. 1 квітня звання чемпіонки здобула Аліна Акобія-Грушина (57 кілограмів), а третьою стала Ілона Прокопевнюк (62 кілограми).

Днем раніше Олександра Хоменець (55 кілограмів) та Алла Белінська (68 кілограмів) принесли країні дві перші медалі чемпіонату Європи – "срібло" та "бронзу" відповідно.

На жаль, 1 квітня, боротьбу за третю сходинку програла Лілія Маланчук (53 кілограми).

Цікаво! Жіноча збірна України з боротьби 5 медалями закінчила чемпіонат Європи у Будапешті.