Один день – дві нагороди для України

Алла Белінська другою з українок, які пробились у фінал, вийшла на угорський килим. 26-річна українська борчиня боролась за третє місце у ваговій категорії до 68 кілограмів, повідомляє 24 канал.

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У бронзовій сутичці Алла зустрілась з чешкою Аделою Ханзличковою. Чешка через пасивну боротьбу отримала 30 секунд для того, щоб зробити вдалу дію, але цього часу не вистало Аделі, щоб не віддати українці одне очко.

Далі Алла збільшила свою перемогу до 5:0. Через пасивну боротьбу Белінська теж віддала суперниці один пункт. Але він став першим та останнім для чешки. Складна була за напругою сутичка – 5:2.

Алла Белінська – бронзова призерка чемпіонату Європи.

Це вже друга нагорода України на цьому чемпіонаті Європи. Декількома хвилинами раніше дебютну медаль у Будапешті українській збірній принесла Олександра Хоменець, яка прикро поступилась у золотому фіналі та стала срібною призеркою.

Шлях Белінської на чемпіонаті Європи

Свою дорогу Белінська розпочала з поразки. У чвертьфіналі Алла всуху програла Ірині Рингач з Молдови – 12:0.

Українська борчиня змогла вийти у сутичку за "бронзу" після того, як її кривдниця Рингач пробилась у фінал.

Зверніть увагу! 1 квітня українські борчині можуть принести ще чотири нагороди. Аліна Акобія-Грушина та Тетяна Ріжко пробились у фінали своїх вагових категорій, а Лілія Маланчук та Ілона Прокопевнюк позмагаються за "бронзу".