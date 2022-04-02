Запалили на угорському килимі

Змагання на чемпіонаті Європи у жіночій боротьбі закінчені. Українки на тлі хвилювань та війни у рідній країні змогли показати характер та яскраво виступити в Угорщині, повідомляє 24 канал.

До теми Акобія-Грушина у блискавичному стилі принесла Україні "золото" чемпіонату Європи з боротьби

Одразу 5 нагород поповнили скарбничку збірної України. Олександра Хоменець стала авторкою першої медалі країни у Будапешті. У вазі до 55 кілограмів 18-річна представниця Львівської області прикро віддала "золото" на останніх секундах та стала срібною призеркою.

31 березня "бронзу" Україні принесла Алла Белінська, яка виступала у ваговій категорії 68 кілограмів..

У перший день квітня український доробок поповнився ще трьома нагородами. Новоспеченими чемпіонками Європи стали Аліна Акобія-Грушина (57 кілограмів) та Тетяна Ріжко (65 кілограмів).

На третю сходинку п'єдесталу у вазі 62 кілограми підійнялась Ілона Прокопевнюк, яка здобула бронзову медаль на відмові суперниці з Сербії.

До "бронзи" близькою була Лілія Маланчук (53 кілограми), але поступилась у бронзовому фіналі.

Поза п'єдесталом опинились ще декілька українок – Соломія Винник, Наталія Клівчуцька, Анастасія Алпєєва та Романа Вовчак.

Зверніть увагу! Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи. На одну медаль менше у Туреччини, яка стала другою. А от у загальнокомандному заліку "синьо-жовті" посіли друге місце, поступившись вже тій же турецькій збірній – 135 очок проти 140 у Туреччини.