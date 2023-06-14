Футбольний євросезон 2022-2023 підійшов до завершення, пише 24 канал. Вже визначені всі переможці єврокубків, а вже наприкінці червня стартує кваліфікація нової Ліги чемпіонів сезону 2024-2025.

До теми Хто зіграє в Лізі чемпіонів 2023/2024 та які шанси в українського клубу пробитися напряму

Таким чином, сформувалась підсумкова таблиця коефіціентів УЄФА. Вона включає в себе п'ять останніх євросезонів, тобто починаючи з кампанії 2018-2019.

Україна зберігла два клуби в ЛЧ

Зігдно з нею буде формуватися розподіл команд по єврокубках на сезон 2024-2025. Україна посіла 14 місце у рейтингу та зберігла за собою дві путівки в Лігу чемпіонів. Загалом від УПЛ у міжнародні турніри потрапить п'ять клубів.

Повна таблиця коефіцієнтів УЄФА:

МІСЦЕ КРАЇНА 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 РАЗОМ
1 Англія 22.642 18.571 24.357 21.000 23.000 109.570
2 Іспанія 19.571 18.928 19.500 18.428 16.571 92.998
3 Німеччина 15.214 18.714 15.214 16.214 17.125 82.481
4 Італія 12.642 14.928 16.285 15.714 22.357 81.926
5 Франція 10.583 11.666 7.916 18.416 12.583 61.164
6 Нідерланди 8.600 9.400 9.200 19.200 13.500 59.900
7 Португалія 10.900 10.300 9.600 12.916 12.500 56.216
8 Бельгія 7.800 7.600 6.000 6.600 14.200 42.200
9 Шотландія 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 36.400
10 Австрія 6.200 5.800 6.700 10.400 4.900 34.000
11 Сербія 6.000 6.000 5.500 9.500 5.375 32.375
12 Туреччина 5.500 5.000 3.100 6.700 11.800 32.100
13 Швейцарія 3.900 6.400 5.125 7.750 8.500 31.675
14 Україна 5.600 7.200 6.800 4.200 5.700 29.500
15 Чехія 6.500 2.500 6.600 6.700 6.750 29.050
16 Норвегія 5.375 3.750 6.500 7.625 5.750 29.000
17 Данія 4.875 5.125 4.125 7.800 5.900 27.825
18 Росія 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333* 26.215
19 Хорватія 5.750 4.375 5.900 6.000 3.375 25.400
20 Греція 5.100 4.900 5.100 8.000 2.125 25.225
21 Ізраїль 2.625 2.375 7.000 6.750 6.250 25.000
22 Кіпр 6.125 5.125 4.000 4.125 5.100 24.475
23 Швеція 4.125 5.750 2.500 5.125 6.250 23.750
24 Польща 2.250 2.125 4.000 4.625 7.750 20.750
25 Угорщина 3.250 4.500 4.250 2.750 5.875 20.625
26 Румунія 2.375 5.875 3.750 2.250 6.250 20.500
27 Болгарія 4.000 4.125 4.000 3.375 4.500 20.000
28 Словаччина 5.125 3.000 1.500 4.125 6.000 19.750
29 Азербайджан 2.375 3.375 2.500 4.375 4.000 16.625
30 Казахстан 4.250 3.375 1.000 2.875 1.125 12.625
31 Словенія 3.125 2.000 2.250 3.000 2.125 12.500
32 Молдова 1.125 0.750 1.375 5.250 3.750 12.250
33 Косово 2.500 1.500 1.833 2.333 2.875 11.041
34 Ліхтенштейн 1.500 2.500 0.500 0.000 6.500 11.000
35 Латвія 1.625 2.250 1.375 2.625 2.750 10.625
36 Ірландія 1.000 1.250 1.875 2.875 3.375 10.375
37 Фінляндія 0.875 1.625 1.375 3.750 2.625 10.250
38 Литва 2.625 1.625 1.625 1.750 2.375 10.000
39 Вірменія 1.500 2.750 1.375 1.875 2.375 9.875
40 Білорусь 5.000 2.500 1.500 0.250 0.625 9.875
41 Боснія та Герцеговина 2.000 1.500 2.625 1.625 2.000 9.750
42 Люксембург 2.625 3.000 1.000 1.250 1.125 9.000
43 Фарерські острови 1.125 1.125 2.750 1.500 2.250 8.750
44 Північна Ірландія 0.500 2.375 2.833 1.625 1.250 8.583
45 Мальта 1.500 0.750 1.500 1.875 2.625 8.250
46 Грузія 1.625 2.250 1.750 1.250 1.125 8.000
47 Естонія 0.500 0.875 1.375 3.666 1.166 7.582
48 Ісландія 1.500 0.625 0.625 1.500 3.000 7.250
49 Албанія 1.000 0.750 2.000 1.625 0.875 6.250
50 Вельс 1.000 1.000 1.500 1.500 1.166 6.166
51 Гібралтар 1.000 1.000 1.666 1.250 0.875 5.791
52 Північна Македонія 1.000 0.500 1.750 0.625 1.625 5.500
53 Андорра 0.833 1.500 0.666 1.500 0.666 5.165
54 Чорногорія 0.375 1.000 1.625 0.750 1.000 4.750
55 Сан-Марино 0.500 0.000 0.500 0.166 0.833 1.999

* – всі клуби Росії не були допущені до євросезону 2022-2023 через війну в Україні, але УЄФА подарувала країні-окупанту 4,333 бали як найгірший показник цієї асоціації за п'ять останніх років

Як розподілиться квота для України на сезон 2024-2025:

  • Переможець УПЛ стартуватиме у "чемпіонському шляху" кваліфікації Ліги чемпіонів з третього раунду, йому для проходу в основу стадію доведеться пройти двох опонентів
  • Віцечемпіон УПЛ гратиме у "шляху представників ліг" з другого раунду відбору, йому треба буде проходити трьох суперників
  • Загалом по "чемпіонському шляху" в основну стадію ЛЧ вийде 5 команд, а по "шляху представників ліг" – лише дві
  • Переможець Кубка України отримає путівку в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи (один суперник до основної стадії)
  • Третє та четверте місце УПЛ почнуть шлях у Ліги конференцій з третього та другого раунду відбору відповідно (два та три опоненти до основної стадії)

Новий формат єврокубків

Нагадаємо, що з сезону 2024-2025 в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій не буде груп на основній стадії. В кожному турнірі будуть по 36 команд, які гратимуть за швейцарською системою.

Кожна команда гратиме 8 матчів з абсолютно різними опонентами – по чотири вдома та на виїзді. За підсумками цих ігор формується загальна турнірна таблиця на 36 учасників. 1-8 команди виходять напряму в 1/8 фіналу, а 9-24 гратимуть в 1/16 фіналу за право доєднатися до перших восьми.

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Перспективи на наступний сезон

Вже із сезону 2023-2024 Україна впрягається у боротьбу за збереження двох путівок у кваліфікацію ЛЧ. Всі команди втратять бали за сезон 2018-2019, тобто у нашої асоціації віднімуть 5,600 балів.

Топ-20 рейтингу перед стартом сезону 2023-2024:

МІСЦЕ КРАЇНА 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 РАЗОМ
1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 - 86.928
2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 - 73.427
3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 - 69.284
4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 - 67.267
5 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 - 51.300
6 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 - 50.581
7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 - 45.316
8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 - 34.400
9 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 - 29.650
10 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 - 27.800
11 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 - 27.775
12 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 - 26.600
13 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 - 26.375
14 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 - 23.900
15 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 - 23.625
16 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 - 22.950
17 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 - 22.550
18 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 - 22.375
19 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 - 20.125
20 Хорватія 4.375 5.900 6.000 3.375 - 19.650

Як бачимо, Україна поки зберігає місце у топ-15. Втім дуже близько розташувались Норвегія, Данія, Чехія та Ізраїль. Нашим клубам треба набрати не менше ніж команди із цих країн або дозволити лише одній асоціації обійти нас.

Також в разі дуже успішного сезону Україна може піднятись у топ-10, що дозволить чемпіону напряму потрапити в основну стадію. Правда для цього нашим командам треба набрати аж на 20 балів більше, ніж австрійським.

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Також варто відзначити, що вперше за довгий час може бути розбита "велика п'ятірка". На початок сезону 2024-2025 Франція впаде на шосту сходинку, пропустивши вперед Нідерланди. Рейтинг в кінці наступного сезону впливатиме на розподіл місць у кампанії 2025-2026.

Як розраховується таблиця коефіцієнтів УЄФА:

  • Кожна команда отримує по 2 бали за перемогу і 1 бал – за нічию у основних стадіях євросезону
  • На етапах кваліфікації за перемогу дають 1 бал, за нічию – 0,5 балів
  • Також команди отримують бонуси за вихід у групову стадію Ліги чемпіонів (4) та вихід у плей-офф ЛЧ (4)
  • Ще по одному бонусному балу команди отримають за прохід одного раунду будь-якого єврокубка
  • Для асоціації сумуються всі бали її команд у звітному євросезоні та діляться на кількість клубів, що стартували у ньому