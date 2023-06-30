У поєдинку за Суперкубок не буде ексратаймів. Матч за престижний європейський трофей відразу може перейти до найбільш інтригуючої частини.

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Без зайвої трати часу

Європейський футбольний союз ухвалив рішення щодо зміни формату проведення матчу за Суперкубок Європи. Тепер, якщо колективи зіграють унічию у фінальному поєдинку, то на них відразу чекатиме серія післяматчевих пенальті. Тобто, команди обійдуться без додаткових таймів, а таким чином зекономлять та 30 хвилин свого та чужого часу. Нововведення жодним чином не вплине на основну частину гри, а тільки прискорить визначення переможця.

Нагадаємо, що у матчі за Суперкубок УЄФА участь беруть переможець Ліги чемпіонів і тріумфатор Ліги Європи. Та то варто зазначити, що раніше гуляла інформація, що УЄФА планувала ввести ще одного кандидата на престижний трофей, а саме переможця Ліги конференцій. Тобто, володарі титулу ЛЄ та ЛК грали би у півфіналі за право позмагатися у фіналі з переможцем ЛЧ та Суперкубок Європи.

Цього року, 16-го серпня у Піреї (Греція) відбудеться черговий розіграш престижного європейського трофею, у якому зійдуться англійський Манчестер Сіті (переможець ЛЧ 2022/2023) та Севілья (переможець Ліги Європи 2022/2023).

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