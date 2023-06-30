У поєдинку за Суперкубок не буде ексратаймів. Матч за престижний європейський трофей відразу може перейти до найбільш інтригуючої частини.
Варте уваги Це чекає на збірну України: УЄФА планує змінити формат відбору до чемпіонату світу-2026
Без зайвої трати часу
Європейський футбольний союз ухвалив рішення щодо зміни формату проведення матчу за Суперкубок Європи. Тепер, якщо колективи зіграють унічию у фінальному поєдинку, то на них відразу чекатиме серія післяматчевих пенальті. Тобто, команди обійдуться без додаткових таймів, а таким чином зекономлять та 30 хвилин свого та чужого часу. Нововведення жодним чином не вплине на основну частину гри, а тільки прискорить визначення переможця.
Нагадаємо, що у матчі за Суперкубок УЄФА участь беруть переможець Ліги чемпіонів і тріумфатор Ліги Європи. Та то варто зазначити, що раніше гуляла інформація, що УЄФА планувала ввести ще одного кандидата на престижний трофей, а саме переможця Ліги конференцій. Тобто, володарі титулу ЛЄ та ЛК грали би у півфіналі за право позмагатися у фіналі з переможцем ЛЧ та Суперкубок Європи.
Цього року, 16-го серпня у Піреї (Греція) відбудеться черговий розіграш престижного європейського трофею, у якому зійдуться англійський Манчестер Сіті (переможець ЛЧ 2022/2023) та Севілья (переможець Ліги Європи 2022/2023).
Останні володарі Суперкубка УЄФА
- 2009-ий рік – Барселона (здолала Шахтар 1:0), стадіон у Монако.
- 2010-ий – Атлетіко (переміг Інтер 0:2), стадіон у Монако.
- 2011-ий – Барселона (здолала Порту 2:0), стадіон у Монако.
- 2012-ий – Атлетіко (переміг Челсі 1:4), стадіон у Монако.
- 2013-ий – Баварія (здолала Челсі (2:2) у серії пенальті), стадіон у Празі, Чехія.
- 2014-ий – Реал (переміг Севілью 2:0), стадіон у Кардіффі, Уельс.
- 2015-ий – Барселона (здолала Севілью 5:4) стадіон у Тбілісі, Грузія.
- 2016-ий – Реал (переміг Севілью 3:2), стадіон у Тронгеймі, Норвегія.
- 2017-ий – Реал (здолав МЮ 2:1), стадіон у Скоп'є, Північна Македонія.
- 2018-ий – Атлетіко (переміг Реал 2:4), стадіон у Таллінні, Естонія.
- 2019-ий – Ліверпулю (здолав Челсі (2:2) у серії пенальті), стадіон у Стамбулі, Туреччина.
- 2020-ий – Баварія (перемогла Севілью 2:1), стадіон у Будапешті, Угорщина.
- 2021-ий – Челсі (здолав Вільярреал (1:1) у серії пенальті), стадіон у Белфасті, Північна Ірландія.
- 2022-ий – Реал (переміг Айнтрахт 2:0), стадіон у Хельсінкі, Фінляндія.