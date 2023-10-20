Жеребкування жіночої Ліги чемпіонів 2023-2024: склад груп формат турніру, найуспішніші команди

16 жіночих команд з усієї Європи позмагаються за звання найкращої на континенті. Найбільше представництво має Франція (3 клуби), тоді як всі представники України вже вилетіли.

Нещодавно визначились всі учасники групової стадії жіночої Ліги чемпіонів 2023-2024. Участь у кваліфікації взяли дві українські команди, які не пробилися в основну стадію.

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Склад груп на сезон 2023-2024

Віцечемпіон України Кривбас вилетів на першому ж супернику (0:4 від Парижа). Натомість Ворскла змогла пройти естонську Флору (4:3) та хорватський Осієк (3:0).

Втім на останній стадії кваліфікації полтавчанки нічого не змогли вдіяти з італійською Ромою (0:3, 1:6). Тим часом. відбулось жеребкування групової стадії турніру. Склад груп наступний:

ГРУПА А : Барселона (Іспанія), Розенгард (Швеція), Бенфіка (Португалія), Айнтрахт (Німеччина).

: Барселона (Іспанія), Розенгард (Швеція), Бенфіка (Португалія), Айнтрахт (Німеччина). ГРУПА В : Ліон (Франція), Славія (Чехія), Санкт-Пельтен (Австрія), Бранн (Норвегія).

: Ліон (Франція), Славія (Чехія), Санкт-Пельтен (Австрія), Бранн (Норвегія). ГРУПА С : Баварія (Німеччина), ПСЖ (Франція), Рома (Італія), Аякс (Нідерланди).

: Баварія (Німеччина), ПСЖ (Франція), Рома (Італія), Аякс (Нідерланди). ГРУПА D: Челсі (Англія), Реал (Іспанія), Хеккен (Швеція), Париж (Франція).

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Формат та історія

Перші матчі групової стадії пройдуть 14 листопада. У чвертьфінал вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Фінал має пройти 26 травня 2024 року у Більбао.

Чинним чемпіоном жіночої ЛЧ є Барселона, яка минулого сезону у вирішальному матчі здолала німецький Вольфсбург (3:2). До слова, цього року "вовки" не потрапили у групу, програвши Парижу у кваліфікації.

Найтитулованіші команди жіночої Ліги чемпіонів: