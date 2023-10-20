Нещодавно визначились всі учасники групової стадії жіночої Ліги чемпіонів 2023-2024. Участь у кваліфікації взяли дві українські команди, які не пробилися в основну стадію.

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Склад груп на сезон 2023-2024

Віцечемпіон України Кривбас вилетів на першому ж супернику (0:4 від Парижа). Натомість Ворскла змогла пройти естонську Флору (4:3) та хорватський Осієк (3:0).

Втім на останній стадії кваліфікації полтавчанки нічого не змогли вдіяти з італійською Ромою (0:3, 1:6). Тим часом. відбулось жеребкування групової стадії турніру. Склад груп наступний:

ГРУПА А : Барселона (Іспанія), Розенгард (Швеція), Бенфіка (Португалія), Айнтрахт (Німеччина).

: Барселона (Іспанія), Розенгард (Швеція), Бенфіка (Португалія), Айнтрахт (Німеччина). ГРУПА В : Ліон (Франція), Славія (Чехія), Санкт-Пельтен (Австрія), Бранн (Норвегія).

: Ліон (Франція), Славія (Чехія), Санкт-Пельтен (Австрія), Бранн (Норвегія). ГРУПА С : Баварія (Німеччина), ПСЖ (Франція), Рома (Італія), Аякс (Нідерланди).

: Баварія (Німеччина), ПСЖ (Франція), Рома (Італія), Аякс (Нідерланди). ГРУПА D: Челсі (Англія), Реал (Іспанія), Хеккен (Швеція), Париж (Франція).

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Формат та історія

Перші матчі групової стадії пройдуть 14 листопада. У чвертьфінал вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Фінал має пройти 26 травня 2024 року у Більбао.

Чинним чемпіоном жіночої ЛЧ є Барселона, яка минулого сезону у вирішальному матчі здолала німецький Вольфсбург (3:2). До слова, цього року "вовки" не потрапили у групу, програвши Парижу у кваліфікації.

Найтитулованіші команди жіночої Ліги чемпіонів: