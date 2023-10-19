Це вже не перший випадок, коли футболістка бере участь у матчі, маючи під серцем дитину. Цього разу такою героїнею стала 7-й номер футбольного клубу Надбужжя Марія-Соломія Король.

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Вагітність – не перешкода футболу

Футболістка клубу із Буська (Львівська область) 16 жовтня повідомила у своєму інстаграмі радісну звістку – дівчина чекає дитину. Спортсменка дізналась про свій новий статус ще перед стартом сезону. Та навіть будучи вже вагітною не побоялась вийти на футбольне поле.

Звісно, перед цим футболістка отримала "добро" від лікаря, який дозволив Король ще певний час допомогти команді у поточному сезоні.

В активі 22-річної нападниці 4 зіграні матчі, у яких не запам'яталась результативними діями (сумарно 231 хвилина у грі).

А от в останніх двох зустрічах Надбужжя Король участі не брала та була поза заявкою команди. Вже без вагітної футболістки львівський клуб зазнав двох поразок – від Ладомира-2 (3:1) та Полісся (1:4).

Сама Король жартувала, що у цих чотирьох поєдинках її команда грала із 12-м гравцем.