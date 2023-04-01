Формула-1 наразі є суто чоловічим видом спорту. За кермо сідають лише чоловіки, а у менеджменті чи обслуговуючому персоналі поява жінок є вкрай нечастим явищем.

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Втім світ не стоїть на місці і вже зовсім скоро у "королівських перегонах" можуть з'явитись пілотеси. Відомий менеджер Крейг Поллок, який працював свого часу з чемпіоном світу-1997 Жаком Вільньовим, загорівся створенням команди Formula Equal.

Жінки можуть повернутись у Формулу-1

Ідея полягає у тому, щоб створити команду, яка наполовину складається з чоловіків та жінок. Це стосується пілотів, інженерів, техників та вище керівництво.

Крейг вже подав заявку до FIA (Міжнародної автомобільної федерації) на створення такої команди. Якщо Formula Equal пройде аудит проекту, перевірку бізнес-плану та буде допущена, очікується її участь у Формулі-1 з 2026 року.

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Сім років тому FIA проводила дослідження серед усіх найпрестижніших перегонів на гендерну пропорцію. За їх даними, лише 6,5% всіх пілотів є жінками, а у менеджерській та обслуговуючій сфері працює не більше 16% представниць прекрасної статі.

Досвід жінок у Формулі-1

Варто зазначити, що жінки вже були представлені у "королівських перегонах". Їх налічувалось аж п'ять, але майже всі вони не набирали бали. Єдиною пілотесою, що потрапляла у залікову зону була Лелла Ломбарді.

У 1975 році гонщиця команди Вільямс посіла шосте місце на гран-прі Іспанії. За правилами підрахунку це принесло їй 0,5 бала. Інші ж жінки до очкової зони не добирались.