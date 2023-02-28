24 лютого 2023 року на Netflix вийшов новий сезон документального серіалу "Formula 1: Drive to Survive". Там, зокрема, розповідають про події, що відбулися в королівських перегонах протягом попереднього року. Це вже п'ятий сезон цього серіалу, відтак там показані події за 2022 рік. І в першій же серії не обійшлося без згадок про Україну та війну. 24 Канал проаналізував дивну ситуацію із росіянами в Формулі-1.

До теим Олімпіада вже "тонула в крові" через росіян: історичні уроки, які варто нагадати МОК

Російський триколор на американському боліді

У Формулі-1 виступає 10 команд, кожна з яких представлена двома гонщиками. Одна з команд – американська Haas. І станом на початок 2022 року її пілотами були німець Мік Шумахер (син легендарного Міхаеля Шумахера), а також росіянин Нікіта Мазепін.

Шумахер та Мазепін прийшли у команду у 2021 році. І на тлі значного скандалу. Особливо щодо росіянина.

Зверніть увагу! У 2020 році за Haas виступали француз Ромен Грожан та данець Кевін Магнуссен. 29 листопада на гран-прі Бахрейну болід Грожана на швидкості понад 200 кілометрів за годину влетів в одну з металевих огорож. І відразу спалахнув. Грожан 28 секунд перебував у полум’ї, перш ніж вибрався з понівеченого автомобіля. Він вижив, хоча й отримав незначні опіки та травми. Для нього це була остання гонка в Формулі-1, адже на його з Магнуссеном місця і прийшли Мазепін та Шумахер.





Скриншот з відео жахливої аварії

Але Мазепін прийшов "не з порожніми руками". Його батько – російський олігарх Дмітрій Мазепін. У 2021 році він посів 150-те місце в рейтингу найбагатших росіян – його статки оцінювалися в 800 мільйонів доларів. Хоча ще у 2015 році Forbes поставив його на 63-тє місце з активами на 1,3 мільярда доларів.

Головна компанія Дмітрія Мазепіна – "Уралкалій". І вона стала не просто спонсором команди Формули-1. У 2020 році команда почала називатися Uralkali Haas F1 Team.



Путін і Мазепін під час особистої "аудієнції" в диктатора / фото росЗМІ

Варто відзначити, що для команд Формули-1 цілком нормально запрошувати гонщиків, які можуть "привести" з собою і спонсорів. Адже в перегонах беруть участь пілоти з усього світу, і вболівальники з певної країни можуть активніше підтримувати команду, якщо там виступає їхній співвітчизник. Але доволі рідко це призводить до зміни назви команди.

Тож фанати висловили своє незадоволення щодо цього. Адже виходило, що Дмітрій Мазепін просто купив місце в команді Формули-1 для свого сина.

Варте уваги Росіяни "плюнули в обличчя" МОК у боксі: Україна ризикує лишитися без медалей Олімпіади

І це невдоволення ще більше посилилося, коли Haas представили болід на новий сезон. До цього боліди команди мали чорні або чорно-білі лівреї (колір автомобіля). Та вже в 2021 році вона була розфарбована у кольорах російського триколору. Хоча Росія на той час офіційно не могла бути представлена на міжнародних змаганнях – усе через відсторонення через допінговий скандал. І навіть гран-прі в Росії відбувалося під "нейтральним прапором".



Нікіта Мазепін під час представляння боліда Haas у 2022 році / фото twitter.com/HaasF1Team

"До кінця життя не матиму справ з росіянами"

З 23 по 25 лютого 2022 року в Барселоні відбулися вже традиційні передсезонні тести для команд Формули-1. Та цього разу вони відбувалися на тлі початку війни в Україні, яку розпочала Росія. Тож чимало уваги було прикуто не лише до нових болідів (у 2022 році в Формулі-1 запрацював новий технічний регламент), але й до росіянина Нікіти Мазепіна.

Міжнародна автомобільна федерація (Fédération Internationale de l'Automobile, скорочено – FIA) висловилася доволі однозначно. Там заявили, що представники країни-агресора не можуть виступати в Формулі-1. Але залишила їм шанс виступати в "нейтральному статусі", якщо вони офіційно засудять військову агресію, підписавши відповідну декларацію. Але Мазепін цією пропозицією не скористався. І 5 березня 2022 року Haas розірвала угоду як з ним, так і з компанією його батька "Уралкалій".

Така ситуація, що він – росіянин. Він – супутній збиток, – так заявив керівник команди Haas Гюнтер Штайнер в коментарі журналістам. А одразу після цього в розмові з іншими членами команди додав: "Чорт, мені це не треба. Ніяких росіян. До кінця життя не матиму справ з росіянами". Саме цей момент і потрапив в перший епізод нового сезону "Formula 1: Drive to Survive".

Варто відзначити, що після цього Haas представив і нову ліврею для боліда, де від російського триколору не залишилося і сліду.

Замість Мазепіна до команди запросили Кевіна Магнуссена. І в першій же гонці нового сезону він посів п’яте місце. Загалом за сезон данець заробив для команди 25 очок. До прикладу, Мазепін у 2021 році не заробив жодного очка для команди, фінішувавши максимум на 14-й позиції. Але таке ж "досягнення" по команді тоді зробив і його партнер Мік Шумахер, який теж не заробив жодного очка.

Щодо Дмітрія Мазепіна, то вже в березні 2022 року він потрапив під санкції ЄС. Все через підтримку війни Росії проти України. Також на нього наклали санкції Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія та Україна.

Чи очистилася Формула-1 від росіян?

І так, і ні. Офіційно, російських пілотів немає в жодній з команд Формули-1. Але лише офіційно.

У 2017 році в гоночну академію Ferrari потрапив росіянин Роберт Шварцман. Він показував хороші результати. У 2019 році став чемпіоном Формули-3. У 2020 році в Формулі-2 фінішував на четвертому місці. А у 2021 році закінчив сезон на другій позиції. І в цьому ж році в грудні став тест-пілотом команди Ferrari на 2022 рік.

Здавалося, що після рішення FIA Шварцман мав або покинути Формулу-1, або підписати відповідну декларацію і виступати як "нейтральний атлет". Але нічого з цього не відбулося.

Цілком "неочікувано" виявилося, що в Шварцмана є громадянство Ізраїля. Хоча його батько – російський бізнесмен з Санкт-Петербурга, сам Роберт народився в Тель-Авіві. І в Формулі-1 вже після рішення FIA почав виступати саме за ізраїльською ліцензією. Хоча ще в 2018 році зізнавався, що рідним містом вважає саме Санкт-Петербург, і що він російський патріот.

Не до божевілля, але завжди та в усьому вболіваю за Росію. Формула-1, футбол – нема значення. Лише Росія. Були моменти, коли у команді захищав країну,

– розповідав Роберт Шварцман.

При цьому як молодий пілот у 2022 році Шварцман взяв участь в офіційному тренуванні на болідах команди під час гран-прі. Та якщо на гран-прі США біля його прізвища таки був ізраїльський прапор, то вже під час гран-прі Абу-Дабі його не було. Відтак в протоколі він значився як AND –Authorised Neutral Driver, тобто допущений нейтральний пілот.

Ще однією особливою сторінкою в кар’єрі Шварцмана є те, що до академії Ferrari він потрапив з SMP Racing. Це російська гоночна академія. Її засновник – російський олігарх Боріс Ротенберг. Він та його брат Аркадій Ротенберг – друзі дитинства російського диктатора Владіміра Путіна. Вони разом займалися самбо. І їхні фінансові успіхи розпочалися після того, як Путін прийшов до влади в Росії, а вони почали отримувати чималі замовлення з держбюджету.





Путін та Аркадій Ротенберг дружать з дитинства / фото Getty Images

Ще в березні 2014 року проти Боріса та Аркадія Ротенбергів США ввели санкції через "порушення суверенітету та територіальної цілісності України".

Попри це, в 2017 році, підписання контракту Шварцмана з Ferrari в італійському Маранелло відбулося за особистої присутності Боріса Ротенберга. Адже SMP Racing та Ferrari активно співпрацювали на той час.

Керівник академії Ferrari Массімо Рівола з Робертом Шварцманом та Борісом Ротербергом / фото smpracing.ru

А вже з лютого 2022 року санкції проти Боріса Ротенберга лише посилилися та розширилася їх географія – Європейський Союз, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Україна. І хоча це мало початковий ефект (за даними Forbes, у 2021 році його статки оцінювалися в 1,2 мільярда доларів, а вже у 2022 році – впали до 1 мільярда доларів), то зараз він не лише "відновив позиції", але й наростив капітал. Станом на лютий 2023 року Forbes "оцінює" його в 1,4 мільярда доларів.

Вже 5 березня стартує новий сезон Формули-1. Цього дня відбудеться гонка на гран-прі Бахрейну. Навряд чи Шварцман там виступатиме, адже основними пілотами Ferrari є Шарль Леклер та Карлос Сайнс. Та не виключено, що в 2023 році він таки виступить за команду на одному з етапів, адже його підвищили до резервного пілота.

Відтак, за потреби, може замінити одного з основних пілотів Ferrari. До прикладу, у 2022 році Ніко Хюлькенберг виступив на двох гран-прі через коронавірус в основного пілота Aston Martin Себастьяна Феттеля. А Нік де Вріс дебютував у Формулі-1, замінивши на одну гонку Алекса Албона з Williams, в якого за день до гран-прі Італії стався апендицит.

До теми Рекордна кількість Гран-прі без Росії та Китаю: як виглядає календар Формули-1 на 2023 рік

От і виходить, що формально Ferrari нема чим дорікнути, адже Шварцман офіційно не росіянин. Але неприємний "російський душок" у всій цій ситуації зі Шварцманом залишився.