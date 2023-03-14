У 2022 році в Формулі-1 одним із пілотів мав бути росіянин Нікіта Мазєпін, що виступав за команду Haas. Та після початку війни ще до першої гонки сезону, команда розірвала угоду з Мазєпіним, як і з компанією "Уралкалій", яка належить його батьку – олігарху Дмітрію Мєдвєдєву. А після цього обидві Мазєпіни потрапили під санкції ЄС та Великої Британії.

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При цьому в ЄС чітко заявили, що Нікіта Мазєпін потрапляє під санкції саме через те, що його "професійна діяльність" напряму залежить від фінансування батька, чиї компанії тісно пов'язані з російською владою.

Тож через санкції він не міг в'їхати на територію ЄС (відтак і проводити гонки там). А також виступати у гонках, офіси організаторів яких теж розміщені в Європі.

Зважаючи, що санкції проти нього ввела і Велика Британія, а сім з 10 команд Формули-1 саме там мають свої офіси, то його кар'єра у цих гонках була приречена.

Правда самому Нікіті Мазєпіну такий розвиток подій не надто сподобався. І він вирішив поскаржитися. І його адвокати подали позов до Європейського суду.

І поки частково суд став на сторону Мазєпіна. А саме в тій частині, яка і не давала росіянину виступати у міжнародних змаганнях. Нібито через відсторонення Мазєпін не може продовжувати професійну кар'єру, і фінансові компенсації згодом це ніяк не покриють.

Апеляції про те, що Мазєпін цілком може виступати в гонках за межами ЄС, суд не надто вразили. Натомість там навіть відкинули аргументи про те, що кар'єра Нікіти Мазєпіна в Формулі-1 стала можливою завдяки його батькові, який і фінансував команду, хоча про це чітко заявляли в Раді ЄС, коли і вносили гонщика в санкційний список.

Тож Європейський суд погодився тимчасово призупинити санкції проти Нікіти Мазєпіна. Йому навіть дозволили в'їжджати на територію ЄС для участі в змаганнях, а також інших справах, пов'язаних з перегонами. Але виступати він може лише як "нейтральний атлет" і після підписання відповідного документу від Міжнародної автомобільної федерації, в якому в преамбулі засуджується війна Росії проти України.

Чи повернеться Мазєпін у Формулу-1

Навряд чи у 2023 році російського гонщика можна буде побачити хоча б в одній команді Формули-1. І причин є декілька.

Перша з них та, що всі команди вже укомплектовані. І навряд чи хтось захоче звільняти місце для росіянина, санкції проти якого остаточно не зняли (суд ЄС лише призупинив їх).

Друга причина полягає в тому, що Мазєпін у Формулі-1 був цікавий саме через те, що він росіянин. І міг з собою привести російські компанії як спонсорів. Саме так "Уралкалій" і став спонсором команди Haas. Зараз такий сценарій неможливий.

Третя причина – санкції Великої Британії і далі залишаються в силі. І в'їзд туди Мазєпіну і далі заборонений. А як було сказано вище, сім з десяти команд мають саме там свої офіси.

Однак залишаються і інші серії гонок, куди таки може потрапити Мазєпін. І виступати на території ЄС.