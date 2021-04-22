Жінка вперше працюватиме на чоловічому чемпіонаті Європи з футболу

22 квітня 2021 , 12:37
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Джерело:

УЄФА

Суддівський комітет УЄФА оприлюднив список з 18 арбітрів, які обслужать 51 матч фінального турніру Євро-2020. Вперше на чоловічому чемпіонаті Європи з футболу працюватиме жінка.

Фраппар буде четвертою суддею

Француженка Стефані Фраппар увійшла в список помічників головного рефері. Вона буде обслуговувати матчі як четвертий суддя разом з іншими колегами.

До речі УЄФА офіційно відібрала в іспанського міста матчі Євро-2020

Також на Євро-2020 будуть працювати судді з іншого континенту. За програмою обміну в рамках угоди про співпрацю між УЄФА та Американської футбольної конфедерації КОНМЕБОЛ до європейських суддів вперше приєднаються рефері з Південної Америки.

Аргентинець Фернандо Рапальіні і його бригада приєднаються до відібраних європейським рефері на Євро-2020.

Варте уваги Українська арбітриня Монзуль працюватиме на Олімпійських іграх у Токіо

Повний список арбітрів на Євро-2020

  • Фелікс Брих (Німеччина)
  • Славко Вінчич (Словенія)
  • Орель Грінфельд (Ізраїль)
  • Карлос Дель Серро (Іспанія)
  • Артур Соареш Діаш (Португалія)
  • Даніель Зіберт (Німеччина)
  • Сергій Карасьов (Росія)
  • Бьорн Кейперс (Нідерланди)
  • Іштван Ковач (Румунія)
  • Данні Маккелі (Нідерланди)
  • Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)
  • Майкл Олівер (Англія)
  • Даніеле Орсато (Італія)
  • Ентоні Тейлор (Англія)
  • Клеман Тюрпен (Франція)
  • Овідіу Хацеган (Румунія)
  • Джюнейт Чакир (Туреччина)
  • Андреас Екберг (Швеція)
Чемпіонат Європи з футболу має відбутися з 11 червня та 11 липня.
Автор: Михайло Гема