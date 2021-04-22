Жінка вперше працюватиме на чоловічому чемпіонаті Європи з футболу

Суддівський комітет УЄФА оприлюднив список з 18 арбітрів, які обслужать 51 матч фінального турніру Євро-2020. Вперше на чоловічому чемпіонаті Європи з футболу працюватиме жінка.

Фраппар буде четвертою суддею

Француженка Стефані Фраппар увійшла в список помічників головного рефері. Вона буде обслуговувати матчі як четвертий суддя разом з іншими колегами.

До речі УЄФА офіційно відібрала в іспанського міста матчі Євро-2020

У 2019 році Фраппар стала першою жінкою, яка розсудила матч за Суперкубок УЄФА.

Також Фраппар перша, хто працював на матчі чоловічих команд у груповому етапі Ліги чемпіонів. Вона обслуговувала матч київського Динамо.

У 2021 році Фраппар та українка Катерина Монзуль першими серед жінок працювали на матчі відбору чоловічого чемпіонату світу.

Також на Євро-2020 будуть працювати судді з іншого континенту. За програмою обміну в рамках угоди про співпрацю між УЄФА та Американської футбольної конфедерації КОНМЕБОЛ до європейських суддів вперше приєднаються рефері з Південної Америки.

Аргентинець Фернандо Рапальіні і його бригада приєднаються до відібраних європейським рефері на Євро-2020.

Варте уваги Українська арбітриня Монзуль працюватиме на Олімпійських іграх у Токіо

Повний список арбітрів на Євро-2020

Фелікс Брих (Німеччина)

Славко Вінчич (Словенія)

Орель Грінфельд (Ізраїль)

Карлос Дель Серро (Іспанія)

Артур Соареш Діаш (Португалія)

Даніель Зіберт (Німеччина)

Сергій Карасьов (Росія)

Бьорн Кейперс (Нідерланди)

Іштван Ковач (Румунія)

Данні Маккелі (Нідерланди)

Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Майкл Олівер (Англія)

Даніеле Орсато (Італія)

Ентоні Тейлор (Англія)

Клеман Тюрпен (Франція)

Овідіу Хацеган (Румунія)

Джюнейт Чакир (Туреччина)

Андреас Екберг (Швеція)

Чемпіонат Європи з футболу має відбутися з 11 червня та 11 липня.