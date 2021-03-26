Жінки вперше працюватимуть на матчах відбору чемпіонату світу: одна з них – українка Монзуль
ФІФА вперше в історії довірила обслуговувати матчі відбору чоловічого чемпіонату світу з футболу жінкам. Один з поєдинків обслуговуватиме українка Катерина Монзуль.
Джерело:УЄФА
Які матчі довірили Монзуль та Фраппар
ФІФА призначив 8 арбітринь на поєдинки європейської кваліфікації та в зоні КОНКАКАФ. У Європі призначення отримали українка Катерина Монзуль та француженка Стефані Фраппар.
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Француженка Стефані Фраппар 27 березня працюватиме на матчі Нідерланди – Латвія. Натомість українка Монзуль 28 березня обслуговуватиме поєдинок Австрія – Фарерські острови.
Зазначимо, що допомагати Монзуль будуть українці Олександр Жуков та Віктор Матяш.
- Цікаво, що Фраппр і Монзуль працюватимуть на матчах суперників збірної України на Євро-2020 – Нідерландів та Австрії.
Досягнення Монзуль
- Катерина Монзуль – найкраща українська арбітриня. У 2009 році отримала призначення на матч фінальної частини жіночого Євро-2009 між Францією та Німеччиною.
- У 2014 році українка працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів Тюресо – Вольфсбург. У 2015 році українці довірили фінал жіночого чемпіонату світу-2015 між США та Японією.
- Тоді Монзуль отримала звання найкращої арбітрині за версією IHHFS.
- У 2020 році Монзуль провела перший міжнародний матч на рівні чоловічих збірних. Вона працювала на грі Ліги націй між Сан-Марино та Гібралтаром.
- Також Монзуль у 2020 році вперше працювала на матчі Ліги Європи, у якому зустрічалися Гент та Слован.
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