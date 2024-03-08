У 2022 році Жерсона Родрігеса звинуватили у домашньому насильстві до колишньої дівчини. За свідченням потерпілої, форвард збірної Люксембургу вдарив її по обличчю.

Читайте також Забивав Шахтарю та в Лізі чемпіонів: Динамо продовжило контракт із лідером півзахисту

Жерсон може надовго залишитися без футболу

У середу, 6 березня, відбулося засідання суду, на якому був відсутній Родрігес. Прокуратура запросила для 28-річного футболіста 15 місяців в'язниці з відстрочкою випробувального терміну. Крім того, сторона обвинувачення вимагає лікування гніву та компенсації потерпілій.

Вирок суду буде ухвалено 27 березня. Зазначимо, що збірна Люксембургу 21 березня зіграє кваліфікаційний матч відбору проти команди Грузії. Лідером "червоних левів" є скандальний нападник.

Великий талант зі скандальною репутацією