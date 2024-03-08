В 2022 году Жерсона Родригеса обвинили в домашнем насилии к бывшей девушке. По свидетельству потерпевшей, форвард сборной Люксембурга ударил ее по лицу.

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Жерсон может надолго остаться без футбола

В среду, 6 марта, состоялось заседание суда, на котором отсутствовал Родригес. Прокуратура запросила для 28-летнего футболиста 15 месяцев тюрьмы с отсрочкой испытательного срока. Кроме того, сторона обвинения требует лечения гнева и компенсации потерпевшей.

Приговор суда будет вынесен 27 марта. Отметим, что сборная Люксембурга 21 марта сыграет квалификационный матч отбора против команды Грузии. Лидером "красных львов" является скандальный нападающий.

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