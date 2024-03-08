В 2022 году Жерсона Родригеса обвинили в домашнем насилии к бывшей девушке. По свидетельству потерпевшей, форвард сборной Люксембурга ударил ее по лицу.
Читайте также Забивал Шахтеру и в Лиге чемпионов: Динамо продлило контракт с лидером полузащиты
Жерсон может надолго остаться без футбола
В среду, 6 марта, состоялось заседание суда, на котором отсутствовал Родригес. Прокуратура запросила для 28-летнего футболиста 15 месяцев тюрьмы с отсрочкой испытательного срока. Кроме того, сторона обвинения требует лечения гнева и компенсации потерпевшей.
Приговор суда будет вынесен 27 марта. Отметим, что сборная Люксембурга 21 марта сыграет квалификационный матч отбора против команды Грузии. Лидером "красных львов" является скандальный нападающий.
Большой талант со скандальной репутацией
- Напомним, что сейчас Родригес играет за словацкий Слован. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с правом выкупа футболиста.
- Контракт Жерсона принадлежит киевскому Динамо. Люксембуржец стал игроком "бело-синих" летом 2019 года.
- Вместе с киевлянами Родригес становился чемпионом Украины, а также выигрывал Кубок и Суперкубок. На его счету 9 голов в 53 поединках в составе Динамо.
- Из-за сложного характера Родригес не смог проявить свой талант в полной мере. Каждый новый тренер Динамо искал способ отправить форварда как можно дальше от команды.
- Находясь на контракте с динамовцами он сменил 6 клубов и ни в одном не задержался.