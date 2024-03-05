Київське Динамо взимку не виходило на трансферний ринок та не підписало одного нового футболіста. Із переходів можна лише згадати відхід в оренду Жерсона Родрігеса та Джастіна Лонвейка.
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Динамо продовжило хавбека
Натомість кияни вирішили продовжити контракт з одним із лідерів центру поля. Мова про опорного півзахисника Володимира Шепелєва, який виступає під 8 номером.
Угода із 26-річним півзахисником підписана до 31 грудня 2025 року. Минулий контракт завершувався влітку 2024-го, тому сторони пролонгували його на півтора року.
Кар'єра Володимира Шепелєва
Володимир є уродженцем Алтестова (Одеська область), але виховувався у академії київського Динамо. За "біло-синіх" Шепелєв дебютував у лютому 2017 року.
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За цей час півзахисник провів 218 матчів за Динамо, відзначившись шістьма голами та 19-ма асистами. Серед його м'ячів були точні удари у ворота Шахтаря в УПЛ та Брюгге в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Разом із клубом Шепелєв ставав чемпіоном України та брав по два Кубка та Суперкубка країни. За збірну України Володимир дебютував у 2017 році та за цей час награв сім матчів.