6 вересня вранці ветеран світового футболу вирушив з Флоренції в Салерно, щоб пройти медобстеження на базі новачка Серії А.

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Медогляд 38-річний футболіст пройшов успішно, що підтвердив сам факт підписання нової угоди, розрахованої на один рік.

У минулому сезоні француз захищав кольори Фіорентини, де за 29 матчів оформив 8 гольових дій.

Славу Рібері принесли виступи в складі мюнхенської Баварії, де виграв з командою потроєнь в 2013 році. У тому ж році Франк навіть зміг увійти в топ-3 претендентів на Золотий м'яч, але поступився нагородою Кріштіану Роналду.

Рібері зірвав трансфер Родрігеса

Легіонер київського Динамо Жерсон Родрігес, що представляє Люксембург, не переїхав до Італії, не дивлячись на чутки про переговори з Салернітаною.

Новачок Серії А обрав більш довідчений варіант з Франком Рібері.

2 вересня стало відомо, що французький Труа орендував Родрігеса у Динамо на один сезон. Виявляється, що Динамо відправило Жерсона у платну оренду.