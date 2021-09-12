Результативный дебют Жерсона

Арендованный у Динамо Жерсон Родригес отметился голом в матче 5 тура французской Лиги 1. Труа Жерсона 12 сентября на выезде сыграл против Меца.

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26-летний футболист сборной Люксембурга открыл счет в матче на 50 минуте. Родригес в штрафной откликнулся на передачу Хавьера Шавалерина и ударом в касание огорчил голкипера Меца.

Родригес в матче против Меца дебютировал за Труа. Футболист Динамо провел на поле 66 минут. Труа одержал победу со счетом 2:0. Благодаря победе команда Жерсона покинула зону вылета.

Мец – Труа видеообзор матч

Родригес перешел из Динамо в Труа