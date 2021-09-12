Результативный дебют Жерсона
Арендованный у Динамо Жерсон Родригес отметился голом в матче 5 тура французской Лиги 1. Труа Жерсона 12 сентября на выезде сыграл против Меца.
Это интересно Легенда Баварии Рибери сорвал трансфер футболиста Динамо в Салернитану
26-летний футболист сборной Люксембурга открыл счет в матче на 50 минуте. Родригес в штрафной откликнулся на передачу Хавьера Шавалерина и ударом в касание огорчил голкипера Меца.
Родригес в матче против Меца дебютировал за Труа. Футболист Динамо провел на поле 66 минут. Труа одержал победу со счетом 2:0. Благодаря победе команда Жерсона покинула зону вылета.
Мец – Труа видеообзор матч
Родригес перешел из Динамо в Труа
- Труа арендовал Родригеса у Динамо в конце лета. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
- Но, по данным СМИ, французский клуб обязан выкупить контракт футболиста у Динамо примерно за 4 миллиона евро.
- Также Труа якобы заплатит киевлянам 1 миллион евро за аренду игрока.