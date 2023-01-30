Чи побачимо Ель-Класіко Реал – Барселона: результати жеребкування півфіналу Кубка Короля

Відбулось жеребкування півфіналу Кубка Іспанії з футболу. Визначились півфінальні пари, які позмагаються за трофей.

На жаль, прихильники іспанського футболу не побачать у фіналі Ель-Класіко. Жереб вже звів Реал та Барселону у півфіналі Кубка Короля.

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Ель-Класіко у фіналі не буде

У другому півфінальному матчі Осасуна зустрінеться з Атлетік Більбао.

Відзначимо, що у півфіналі очні протистояння складатимуться із двох матчів. Перші поєдинки відбудуться 7 – 9 лютого, а матчі-відповіді – 1-го та 3-го березня.



Півфінальні пари Кубка Іспанії / Фото з твітеру Барселони

Як команди грали у чвертьфіналах Кубка Іспанії

В 1/4 фіналу відбулось мадридське дербі – Реал приймав Атлетіко. "Вершкові" змогли дотиснути "матрацників" лише у додаткових 15-хвилинних таймах, адже основний час закінчився нічиєю 1:1. На 103 та 120+1 хвилинах Бензема та Вінісіус вивели "Королівський клуб" у півфінал Кубка Короля – 3:1.

Барселона мінімально обіграла Реал Сосьєдад 1:0. Єдиний та переможний гол у матчі у складі каталонців забив Дембеле.

Осасуна у чвертьфіналі несподівано здолала Севілью – 2:1.

Атлетік Більбао впоралось з Валенсією – 1:3.

Фінал Кубка Іспанії запланований на 6 травня 2023 року.