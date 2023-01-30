К сожалению, поклонники испанского футбола не увидят в финале Эль-Классико. Жребий уже свел Реал и Барселону в полуфинале Кубка Короля.
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Эль-Классико в финале не будет
Во втором полуфинальном матче Осасуна встретится с Атлетиком Бильбао.
Отметим, что в полуфинале очные противостояния будут состоять из двух матчей. Первые поединки состоятся 7 – 9 февраля, а ответные матчи – 1-го и 3-го марта.
Полуфинальные пары Кубка Испании / Фото из твиттера Барселоны
Как команды играли в четвертьфиналах Кубка Испании
- В 1/4 финала состоялось мадридское дерби – Реал принимал Атлетико. "Сливочные" смогли дожать "матрасников" только в дополнительных 15-минутных таймах, ведь основное время закончилось ничьей 1:1. На 103 и 120+1 минутах Бензема и Винисиус вывели "Королевский клуб" в полуфинал Кубка Короля – 3:1.
- Барселона минимально обыграла Реал Сосьедад 1:0. Единственный и победный гол в матче в составе каталонцев забил Дембеле.
- Осасуна в четвертьфинале неожиданно одолела Севилью – 2:1.
- Атлетик Бильбао справился с Валенсией – 1:3.