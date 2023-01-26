Барселона – Реал Сосьєдад 1:0
Гол: Дембеле, 52
Вилучення: Мендес, 40 (Реал Сосьєдад)
Тренерський штаб Барселони на чолі Хаві виставив найсильніший склад на кубкове протистояння. Однак навіть зірковий склад із Левандовським, Педрі, Бускетсом та Дембеле не приніс потрібний результат у першому таймі, пише 24 канал.
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Після стартової 15-хвилинки першим по-справжньому гольовий епізод був у виконанні Барселони. Дембеле сам для себе створив цей момент. Усман протягнув м'яч майже від центру поля до штрафного майданчика гостей, але з обвідним ударом у дальній кут не склалось. М'яч пролетів поруч зі стійкою. Якби залетіло, то Дембеле став би автором неймовірного шедевру.
Вже через декілька хвилин знову гостроту в атаці створив Дембеле. Усман класно віддав з флангу у бік воріт Реміро. Де Йонг. який вже летів у підкаті, спробував у такому стилі забити. Йому вдалось дезорієнтувати голкіпера Реал Сосьєдад, але не більше. М'яч полетів за меж поля, але аж ніяк не у рамку воріт суперника.
Гості відповіли ще гостріше. Кубо гарматним пострілом сколихнув поперечину воріт тер Штегена.
Кунде після передачі Дембеле обвідним ударом хотів поцілити під дальню стійку – повз ворота.
На перерву команди пішли за нулі на табло.
Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий на 52-й хвилині. Дембеле майже з нульового кута вдалось потужно пробити під ближню стійку. Голкіпер Реал Сосьєдад доторкнувся до м'яча, але парирувати потужний удар не зумів – м'яч опинився у сітці воріт гостей, 1:0 на користь каталонського клубу.
Як не старались гості відігратись чи господарі подвоїти свою перевагу, але нікому забити більше не вдалось. У підсумку – 1:0, мінімальна перемога Барселони у чвертьфіналі над Реал Сосьсєдад, яка вивела підопічних Хаві у наступний раунд Кубка Короля.