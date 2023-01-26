Барселона – Реал Сосьєдад 1:0

Гол: Дембеле, 52

Вилучення: Мендес, 40 (Реал Сосьєдад)

Тренерський штаб Барселони на чолі Хаві виставив найсильніший склад на кубкове протистояння. Однак навіть зірковий склад із Левандовським, Педрі, Бускетсом та Дембеле не приніс потрібний результат у першому таймі, пише 24 канал.

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Після стартової 15-хвилинки першим по-справжньому гольовий епізод був у виконанні Барселони. Дембеле сам для себе створив цей момент. Усман протягнув м'яч майже від центру поля до штрафного майданчика гостей, але з обвідним ударом у дальній кут не склалось. М'яч пролетів поруч зі стійкою. Якби залетіло, то Дембеле став би автором неймовірного шедевру.

Вже через декілька хвилин знову гостроту в атаці створив Дембеле. Усман класно віддав з флангу у бік воріт Реміро. Де Йонг. який вже летів у підкаті, спробував у такому стилі забити. Йому вдалось дезорієнтувати голкіпера Реал Сосьєдад, але не більше. М'яч полетів за меж поля, але аж ніяк не у рамку воріт суперника.

Гості відповіли ще гостріше. Кубо гарматним пострілом сколихнув поперечину воріт тер Штегена.

Вилучення Реал Сосьєдад! Наприкінці першого тайму гості залишились у меншості. Мендес дуже грубо зіграв у ногу Бускетса. Спершу порушник отримав жовту картку, але після відеоповтору суддя скасував "жовте світло" для Браїса та показав пряму червону картку. Тепер Мендес пропустить не одну наступну гру Реал Сосьєдад.

Кунде після передачі Дембеле обвідним ударом хотів поцілити під дальню стійку – повз ворота.

На перерву команди пішли за нулі на табло.

Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий на 52-й хвилині. Дембеле майже з нульового кута вдалось потужно пробити під ближню стійку. Голкіпер Реал Сосьєдад доторкнувся до м'яча, але парирувати потужний удар не зумів – м'яч опинився у сітці воріт гостей, 1:0 на користь каталонського клубу.

Як не старались гості відігратись чи господарі подвоїти свою перевагу, але нікому забити більше не вдалось. У підсумку – 1:0, мінімальна перемога Барселони у чвертьфіналі над Реал Сосьсєдад, яка вивела підопічних Хаві у наступний раунд Кубка Короля.

До слова. 25 січня Севілья несподівано програла на виїзді Осасуні (2:1). 26 січня у Кубку Іспанії відбудуться ще два чвертьфінали – Реал зіграє у мадридському дербі проти Атлетіко, а Валенсія прийме Атлетік.

Барселона – Реал Сосьєдад: відеоогляд матчу