Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу
27 серпня 2021 , 13:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Відбулося жеребкування Ліги Європи. Відомі всі групи та учасники турніру.
В цьому сезоні в Лізі Європи відбулися значні зміни. Все через запровадження нового турніру – Ліги націй. Відтак скоротилася і кількість команд в груповій стадії Ліги Європи (з 48 до 32). Саме через це Україна і не отримала прямої путівки в груповий етап – Зоря була змушена пробиватися через кваліфікацію, але не зуміла цього зробити. Тому вилетіла в Лігу Європи.
До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу
Результати жеребкування
- Група A: Ліон, Рейнджерс, Спарта, Брондбю.
- Група B: Монако, ПСВ, Реал Сосьєдад, Штурм.
- Група C: Наполі, Лестер, Спартак, Легія.
- Група D: Олімпіакос, Айнтрахт, Фенербахче, Антверпен.
- Група E: Лаціо, Локомотив, Марсель, Галатасарай.
- Група F: Брага, Црвена Звезда, Лудогорець, Мідтьюлланн.
- Група G: Баєр, Селтік, Бетіс, Ференцварошю
- Група H: Динамо (Загреб), Генк, Вест Хем, Рапід.
Дати матчів
- Тур 1: 16 вересня
- Тур 2 30 вересня
- Тур 3: 21 жовтня
- Тур 4: 4 листопада
- Тур 5: 25 листопада
- Тур 6: 9 грудня
Календар матчів буде відомий згодом.
Три кращі команди кожної групи продовжать боротьбу в єврокубках в наступному календарному році.
- Переможці груп зіграють в 1/8 фіналу.
- Команди, які займуть в групах другі місця, проведуть стикові матчі проти володарів третіх місць в групах Ліги чемпіонів за право грати в 1/8 фіналу Ліги Європи.
- Команди, які займуть в групах треті місця, проведуть стикові матчі проти володарів других місць в групах Ліги конференцій за право грати в 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Фінал Ліги Європи відбудеться в іспанській Севільї 18 травня 2022 року.