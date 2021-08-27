В этом сезоне в Лиге Европы произошли значительные изменения. Все из-за введения нового турнира – Лиги наций. Поэтому сократилось и количество команд в групповой стадии Лиги Европы (с 48 до 32). Именно поэтому Украина и не получила прямой путевки в групповой этап – Заря была вынуждена пробиваться через квалификацию, но не сумела этого сделать. Поэтому вылетела в Лигу конференций.

К теме Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Результаты жеребьевки

Группа A: Лион, Рейнджерс, Спарта, Брондбю.

Группа B: Монако, ПСВ, Реал Сосьедад, Штурм.

Группа C: Наполи, Лестер, Спартак, Легия.

Группа D: Олимпиакос, Айнтрахт, Фенербахче, Антверпен.

Группа E: Лацио Локомотив, Марсель, Галатасарай.

Группа F: Брага, Црвена Звезда, Лудогорец, Мидтьюлланн.

Группа G: Байер, Селтик, Бетис, Ференцварош.

Группа H: Динамо (Загреб), Генк, Вест Хэм, Рапид.

Даты матчей

Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря

Календарь матчей будет известен позже.

Три лучших команды каждой группы продолжат борьбу в еврокубках в следующем календарном году.

Победители групп сыграют в 1/8 финала.

Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.

Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая 2022 года.