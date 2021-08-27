В цьому сезоні в Лізі Європи відбулися значні зміни. Все через запровадження нового турніру – Ліги націй. Відтак скоротилася і кількість команд в груповій стадії Ліги Європи (з 48 до 32). Саме через це Україна і не отримала прямої путівки в груповий етап – Зоря була змушена пробиватися через кваліфікацію, але не зуміла цього зробити. Тому вилетіла в Лігу Європи.

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Результати жеребкування

Група A: Ліон, Рейнджерс, Спарта, Брондбю.

Група B: Монако, ПСВ, Реал Сосьєдад, Штурм.

Група C: Наполі, Лестер, Спартак, Легія.

Група D: Олімпіакос, Айнтрахт, Фенербахче, Антверпен.

Група E: Лаціо, Локомотив, Марсель, Галатасарай.

Група F: Брага, Црвена Звезда, Лудогорець, Мідтьюлланн.

Група G: Баєр, Селтік, Бетіс, Ференцварошю

Група H: Динамо (Загреб), Генк, Вест Хем, Рапід.

Дати матчів

Тур 1: 16 вересня

Тур 2 30 вересня

Тур 3: 21 жовтня

Тур 4: 4 листопада

Тур 5: 25 листопада

Тур 6: 9 грудня

Календар матчів буде відомий згодом.

Три кращі команди кожної групи продовжать боротьбу в єврокубках в наступному календарному році.

Переможці груп зіграють в 1/8 фіналу.

Команди, які займуть в групах другі місця, проведуть стикові матчі проти володарів третіх місць в групах Ліги чемпіонів за право грати в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Команди, які займуть в групах треті місця, проведуть стикові матчі проти володарів других місць в групах Ліги конференцій за право грати в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Фінал Ліги Європи відбудеться в іспанській Севільї 18 травня 2022 року.