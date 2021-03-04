Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України: результати

У четвер, 4 березня, відбулась церемонія жеребкування 1/2 фіналу Кубка України-2020/2021. Команди дізнались, хто з ким позмагається за вихід у фінал турніру.

У Будинку футболу визначились півфінальні пари Кубка України. Жеребкування допомагали проводити головний тренер збірної України U-17 Сергій Нагорняк і телеведуча Олександра Лобода.

До теми Кубок України: результати матчів та відео голів 1/4 фіналу

Агробізнес – Динамо

Олександрія – Зоря

Базова дата матчів 1/2 фіналу – 21 квітня.

Переможець матчу Агробізнес – Динамо стане господарем у фінальному поєдинку Кубка України, який відбудеться 12 травня у Тернополі.

Шлях до півфіналу

Всі чотири чвертьфінальні протистояння були вкрай спекотними. Вже у першому матчі між Вересом та Зорею стало зрозуміло, що прохідних суперників на цій стадії вже немає. Рівняни першими відкрили рахунок, але доволі швидко пропустили гол від луганського клубу. Зоря лише завдяки голу Кочергіна у другому таймі змогла здобути перемогу (1:2).

Ще важче вихід до 1/2 фіналу дався чинному володарю Кубка України Динамо. Підопічні Мірчі Луческу вирішували долю путівки у наступне коло лише у серії пенальті, де гравці Колоса були менш точні. Кияни завдяки сейвам Бойка вийшли у наступне коло Кубка України.

Не менш драматичними були інші поєдинки. Олександрія, як і Динамо, вирвала путівку до півфіналу у серії пенальті. Команда Володимира Шарана у меншості вистояла проти Дніпра-1 Ігоря Йовічевіча.

Справжня сенсація сталася в останньому кубковому поєдинку, який відбувався у Києві, де Шахтар зустрічався з Агробізнесом. "Гірники" також провели на полі 120 хвилин, але зазнали мінімальної поразки 1:0. Агробізнес вперше зіграє у півфіналі такого турніру.