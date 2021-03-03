У рамках Кубка України сезону-2020/2021 у середу, 3 березня, відбулися матчі 1/4 фіналу. Результати всіх матчів та відео голів у матеріалі Спорт24.

Першою до півфіналу Кубка України пройшла луганська Зоря. Підопічні Віктора Скрипника в напружному матчі перемогли Верес з Першої ліги України.

До теми Кубок України: хто вийшов в 1/2 фіналу

Верес – Зоря 1:2

Голи: Шестаков, 18 (п) – Іванісеня, 25, Кочергін, 52

Вилучення: Панасенко, 76 (Верес)

Верес – Зоря відеоогляд

Другим до півфіналу пробилося Динамо, яке є чинним володарем Кубка України. Киянам знадобилася серія пенальті, щоб вибити Колос.

Динамо – Колос 0:0 (4:3 по пенальті)

Динамо – Колос відеоогляд

Сенсаційно припинив виступ у Кубку України донецький Шахтар. "Гірники" за підсумками додаткового часу несподівано програли Агробізнесу з Першої ліги України.

Агробізнес – Шахтар 1:0 ДЧ

Гол: Семенець, 96

Нереалізований пенальті: Алан Патрік, 52 (Шахтар)

Вилучення: Хочолава, 109 (Шахтар)

Агробізнес – Шахтар відеоогляд

Ще один драматичний матч відбувся у Дніпрі. Олександрія у меншості вистояла проти Дніпра-1 та здобула перемогу по пенальті.

Дніпро-1 – Олександрія 1:1 (3:4 по пенальті)

Голи: Булеца, 79 – Третьяков, 62

Вилучення: Гречишкін, 75 (Олександрія)