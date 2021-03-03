Кубок України: результати матчів та відео голів 1/4 фіналу
У рамках Кубка України сезону-2020/2021 у середу, 3 березня, відбулися матчі 1/4 фіналу. Результати всіх матчів та відео голів у матеріалі Спорт24.
Джерело:24 канал
Першою до півфіналу Кубка України пройшла луганська Зоря. Підопічні Віктора Скрипника в напружному матчі перемогли Верес з Першої ліги України.
До теми Кубок України: хто вийшов в 1/2 фіналу
Верес – Зоря 1:2
Голи: Шестаков, 18 (п) – Іванісеня, 25, Кочергін, 52
Вилучення: Панасенко, 76 (Верес)
Верес – Зоря відеоогляд
Другим до півфіналу пробилося Динамо, яке є чинним володарем Кубка України. Киянам знадобилася серія пенальті, щоб вибити Колос.
Динамо – Колос 0:0 (4:3 по пенальті)
Динамо – Колос відеоогляд
Сенсаційно припинив виступ у Кубку України донецький Шахтар. "Гірники" за підсумками додаткового часу несподівано програли Агробізнесу з Першої ліги України.
Агробізнес – Шахтар 1:0 ДЧ
Гол: Семенець, 96
Нереалізований пенальті: Алан Патрік, 52 (Шахтар)
Вилучення: Хочолава, 109 (Шахтар)
Агробізнес – Шахтар відеоогляд
Ще один драматичний матч відбувся у Дніпрі. Олександрія у меншості вистояла проти Дніпра-1 та здобула перемогу по пенальті.
Дніпро-1 – Олександрія 1:1 (3:4 по пенальті)
Голи: Булеца, 79 – Третьяков, 62
Вилучення: Гречишкін, 75 (Олександрія)
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