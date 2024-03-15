Кого в суперники отримає Трубін: жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

У п'ятницю, 15 березня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/2024. Вісім команд сформують чвертьфінальні пари турніру.

Жеребкування наступної стадії Ліги Європи розпочнеться о 14:00 (за київським часом). Свого суперника в 1/4 фіналу змагань отримає й лісабонська Бенфіка, першим номером якої є український голкіпер Анатолій Трубін, передає 24 Канал.

До теми Трубін продовжує боротьбу за трофей: хто пробився до 1/4 фіналу Ліги Європи

Хто зіграє в 1/4 фіналу Ліги Європи

В 1/8 фіналу Бенфіка вибила з Ліги Європи Рейнджерс. Перша зустріч закінчилась бойовою нічиєю 2:2 у Португалії, а от у матчі-відповіді була зафіксована мінімальна перемога "орлів" 0:1. Єдиний та переможний гол у поєдинку забив Рафа Сілва на 66-й хвилині гри.

Бенфіка – єдиний португальський клуб, який пробився до чвертьфінального раунду Ліги Європи-2023/2024.

Вест Гем;

Марсель;

Бенфіка;

Мілан;

Аталанта;

Баєр;

Рома;

Ліверпуль.

Спершу у Ньоні визначать чвертьфінальні, а далі буде відома сітка аж до фінального матчу Ліги Європи. Також стане відомий формальний господар майбутнього вирішального поєдинку.

Чинним чемпіоном Ліги Європи є іспанська Севілья, яка вже сім разів тріумфувала у цьому єврокубковому турнірі.