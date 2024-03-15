Жеребьевка следующей стадии Лиги Европы начнется в 14:00 (по киевскому времени). Своего соперника в 1/4 финала соревнований получит и лиссабонская Бенфика, первым номером которой является украинский голкипер Анатолий Трубин, передает 24 Канал.

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Кто сыграет в 1/4 финала Лиги Европы

В 1/8 финала Бенфика выбила из Лиги Европы Рейнджерс. Первая встреча закончилась боевой ничьей 2:2 в Португалии, а вот в ответном матче была зафиксирована минимальная победа "орлов" 0:1. Единственный и победный гол в поединке забил Рафа Силва на 66-й минуте игры.

Бенфика – единственный португальский клуб, который пробился в четвертьфинальный раунд Лиги Европы-2023/2024.

Вест Хэм;

Марсель;

Бенфика;

Милан;

Аталанта;

Байер;

Рома;

Ливерпуль.

Сперва в Ньоне определят четвертьфинальные, а дальше будет известна сетка вплоть до финального матча Лиги Европы. Также станет известен формальный хозяин предстоящего решающего поединка.

Напомним! Действующим чемпионом Лиги Европы является испанская Севилья, которая уже семь раз торжествовала в этом еврокубковом турнире.