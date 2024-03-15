14 березня відбулось вісім матчів, у яких визначились щасливчики, які потрапили у наступну стадію другого за престижність єврокубкового турніру з футболу. На чвертьфінальній стадії має бути дуже цікаво, пише 24 Канал.
До теми Ліверпуль та Мілан винесли чехів, феєричний камбек Баєра: всі результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Хто зіграє у чвертьфіналі Ліги Європи
Італійська Серії А буде мати найбільше представників у наступному раунді Ліги Європи. Аж три італійські клуби пробились до чвертьфіналу турніру.
Також в 1/4 фіналу Ліги Європи вийшов Баєр, який видає неймовірний сезон, як у німецькій Бундеслізі, так і в єврокубках.
Одним із найпотужніших чвертьфіналістів є Ліверпуль. Юрген Клопп має велике бажання гучно грюкнути дверима у своєму останньому сезоні на чолі "мерсайдців".
Україна матиме свого представника у чвертьфіналі ЛЄ-2023/2024. Бенфіка пройшла в 1/8 Рейнджерс. За підсумками двох матчів 2:3 на користь "орлів".
- Вест Гем;
- Марсель;
- Бенфіка;
- Мілан;
- Аталанта;
- Баєр;
- Рома;
- Ліверпуль.