14 березня відбулось вісім матчів, у яких визначились щасливчики, які потрапили у наступну стадію другого за престижність єврокубкового турніру з футболу. На чвертьфінальній стадії має бути дуже цікаво, пише 24 Канал.

До теми Ліверпуль та Мілан винесли чехів, феєричний камбек Баєра: всі результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Хто зіграє у чвертьфіналі Ліги Європи

Італійська Серії А буде мати найбільше представників у наступному раунді Ліги Європи. Аж три італійські клуби пробились до чвертьфіналу турніру.

Також в 1/4 фіналу Ліги Європи вийшов Баєр, який видає неймовірний сезон, як у німецькій Бундеслізі, так і в єврокубках.

Одним із найпотужніших чвертьфіналістів є Ліверпуль. Юрген Клопп має велике бажання гучно грюкнути дверима у своєму останньому сезоні на чолі "мерсайдців".

Україна матиме свого представника у чвертьфіналі ЛЄ-2023/2024. Бенфіка пройшла в 1/8 Рейнджерс. За підсумками двох матчів 2:3 на користь "орлів".

Вест Гем;

Марсель;

Бенфіка;

Мілан;

Аталанта;

Баєр;

Рома;

Ліверпуль.

До слова. Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи-2023/2024 відбудеться 15 березня в швейцарському Ньоні. Початок о 14:00 (за Києвом).