З ким зіграє Шахтар: онлайн-трансляція жеребкування плей-оф Ліги Європи
У другому за рангом турнірі виступить чинний чемпіон України. Його потенційними суперниками стануть команди з других місць в ЛЄ. Дізнавайтесь, де можна в прямій трансляції побачити жеребкування.
У понеділок, 18 грудня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройде жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи 2023-2024. Початок – о 14:00 за київським часом, пише 24 канал.
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Де дивитись жеребкування Ліги Європи
Пряма трансляція процедури відбудеться на офіційному сайті УЄФА. Також онлайн-трансляція буде доступна на онлайн-сервісі Megogo. Про всі пари цієї стадії ви зможете дізнатися після жеребкування на сайті 24 каналу.
Серед учасників цієї стадії буде і донецький Шахтар. Команда Маріно Пушича посіла третє місце в групі ЛЧ та перейшла у другий за рангом турнірі. Як і інші треті команди з Ліги чемпіонів, "гірники" будуть серед несіяних.
СІЯНІ:
- Фрайбург (Німеччина)
- Рома (Італія)
- Ренн (Франція)
- Марсель (Франція)
- Тулуза (Франція)
- Спортінг (Португалія)
- Спарта (Чехія)
- Карабах (Азербайджан)
НЕСІЯНІ:
- Шахтар (Україна)
- Мілан (Італія)
- Ланс (Франція)
- Бенфіка (Португалія)
- Брага (Португалія)
- Феєнорд (Нідерланди)
- Галатасарай (Туреччина)
- Янг Бойз (Швейцарія)
Деталі жеребкування
Їх потенційними суперниками будуть клуби, що на груповій стадії Ліги Європи посіли другі місця. Переможці цього раунду ЛЄ пройдуть в 1/8 фіналу, де зійдуться із клубами з перших місць в групах.
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Єдине обмеження, що буде діяти під час жеребкування, стосуватиметься клубів з однієї країни. Такі не зможуть опинитись в одній парі. Несіяні клуби перші матчі проведуть на своєму полі, тоді як другі – на виїзді.
Зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 15 та 22 лютого 2024 року. Фінал призначений на 22 травня у ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".