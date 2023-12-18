В понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023-2024. Начало – в 14:00 по киевскому времени, пишет 24 канал.

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Где смотреть жеребьевку Лиги Европы

Прямая трансляция процедуры состоится на официальном сайте УЕФА. Также онлайн-трансляция будет доступна на онлайн-сервисе Megogo. Все пары этой стадии вы сможете узнать после жеребьевки на сайте 24 канала.

Среди участников этой стадии будет и донецкий "Шахтер". Команда Марино Пушича заняла третье место в группе ЛЧ и перешла во второй по рангу турнире. Как и другие третьи команды из Лиги чемпионов, "горняки" будут среди несеянных.

СЕЯНЫ:

Фрайбург (Германия)

Рома (Италия)

Ренн (Франция)

Марсель (Франция)

Тулуза (Франция)

Спортинг (Португалия)

Спарта (Чехия)

Карабах (Азербайджан)

НЕССЕАНЫ:

Шахтер (Украина)

Милан (Италия)

Ланс (Франция)

Бенфика (Португалия)

Брага (Португалия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Галатасарай (Турция)

Янг Бойз (Швейцария)

Детали жеребьевки

Их потенциальными соперниками будут клубы, которые на групповой стадии Лиги Европы заняли вторые места. Победители этого раунда ЛЕ пройдут в 1/8 финала, где сойдутся с клубами из первых мест в группах.

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Единственное ограничение, которое будет действовать во время жеребьевки, будет относиться к клубам из одной страны. Такие не смогут оказаться в одной паре. Несеяные клубы первые матчи проведут на своем поле, тогда как вторые – на выезде.

Встречи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля 2024 года. Финал назначен 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".