В понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023-2024. Начало – в 14:00 по киевскому времени, пишет 24 канал.

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Где смотреть жеребьевку Лиги Европы

Прямая трансляция процедуры состоится на официальном сайте УЕФА. Также онлайн-трансляция будет доступна на онлайн-сервисе Megogo. Все пары этой стадии вы сможете узнать после жеребьевки на сайте 24 канала.

Среди участников этой стадии будет и донецкий "Шахтер". Команда Марино Пушича заняла третье место в группе ЛЧ и перешла во второй по рангу турнире. Как и другие третьи команды из Лиги чемпионов, "горняки" будут среди несеянных.

СЕЯНЫ:

  • Фрайбург (Германия)
  • Рома (Италия)
  • Ренн (Франция)
  • Марсель (Франция)
  • Тулуза (Франция)
  • Спортинг (Португалия)
  • Спарта (Чехия)
  • Карабах (Азербайджан)

НЕССЕАНЫ:

  • Шахтер (Украина)
  • Милан (Италия)
  • Ланс (Франция)
  • Бенфика (Португалия)
  • Брага (Португалия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Галатасарай (Турция)
  • Янг Бойз (Швейцария)

Детали жеребьевки

Их потенциальными соперниками будут клубы, которые на групповой стадии Лиги Европы заняли вторые места. Победители этого раунда ЛЕ пройдут в 1/8 финала, где сойдутся с клубами из первых мест в группах.

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Единственное ограничение, которое будет действовать во время жеребьевки, будет относиться к клубам из одной страны. Такие не смогут оказаться в одной паре. Несеяные клубы первые матчи проведут на своем поле, тогда как вторые – на выезде.

Встречи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля 2024 года. Финал назначен 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".