У понеділок, 18 грудня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройде жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи 2023-2024. Початок – о 14:00 за київським часом, пише 24 канал.

До теми Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: де дивитися онлайн

Де дивитись жеребкування Ліги Європи

Пряма трансляція процедури відбудеться на офіційному сайті УЄФА. Також онлайн-трансляція буде доступна на онлайн-сервісі Megogo. Про всі пари цієї стадії ви зможете дізнатися після жеребкування на сайті 24 каналу.

Серед учасників цієї стадії буде і донецький Шахтар. Команда Маріно Пушича посіла третє місце в групі ЛЧ та перейшла у другий за рангом турнірі. Як і інші треті команди з Ліги чемпіонів, "гірники" будуть серед несіяних.

СІЯНІ:

Фрайбург (Німеччина)

Рома (Італія)

Ренн (Франція)

Марсель (Франція)

Тулуза (Франція)

Спортінг (Португалія)

Спарта (Чехія)

Карабах (Азербайджан)

НЕСІЯНІ:

Шахтар (Україна)

Мілан (Італія)

Ланс (Франція)

Бенфіка (Португалія)

Брага (Португалія)

Феєнорд (Нідерланди)

Галатасарай (Туреччина)

Янг Бойз (Швейцарія)

Деталі жеребкування

Їх потенційними суперниками будуть клуби, що на груповій стадії Ліги Європи посіли другі місця. Переможці цього раунду ЛЄ пройдуть в 1/8 фіналу, де зійдуться із клубами з перших місць в групах.

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Єдине обмеження, що буде діяти під час жеребкування, стосуватиметься клубів з однієї країни. Такі не зможуть опинитись в одній парі. Несіяні клуби перші матчі проведуть на своєму полі, тоді як другі – на виїзді.

Зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 15 та 22 лютого 2024 року. Фінал призначений на 22 травня у ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".