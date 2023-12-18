У понеділок, 18 грудня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройде жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи 2023-2024. Початок – о 14:00 за київським часом, пише 24 канал.

До теми Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: де дивитися онлайн

Де дивитись жеребкування Ліги Європи

Пряма трансляція процедури відбудеться на офіційному сайті УЄФА. Також онлайн-трансляція буде доступна на онлайн-сервісі Megogo. Про всі пари цієї стадії ви зможете дізнатися після жеребкування на сайті 24 каналу.

Серед учасників цієї стадії буде і донецький Шахтар. Команда Маріно Пушича посіла третє місце в групі ЛЧ та перейшла у другий за рангом турнірі. Як і інші треті команди з Ліги чемпіонів, "гірники" будуть серед несіяних.

СІЯНІ:

  • Фрайбург (Німеччина)
  • Рома (Італія)
  • Ренн (Франція)
  • Марсель (Франція)
  • Тулуза (Франція)
  • Спортінг (Португалія)
  • Спарта (Чехія)
  • Карабах (Азербайджан)

НЕСІЯНІ:

  • Шахтар (Україна)
  • Мілан (Італія)
  • Ланс (Франція)
  • Бенфіка (Португалія)
  • Брага (Португалія)
  • Феєнорд (Нідерланди)
  • Галатасарай (Туреччина)
  • Янг Бойз (Швейцарія)

Деталі жеребкування

Їх потенційними суперниками будуть клуби, що на груповій стадії Ліги Європи посіли другі місця. Переможці цього раунду ЛЄ пройдуть в 1/8 фіналу, де зійдуться із клубами з перших місць в групах.

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Єдине обмеження, що буде діяти під час жеребкування, стосуватиметься клубів з однієї країни. Такі не зможуть опинитись в одній парі. Несіяні клуби перші матчі проведуть на своєму полі, тоді як другі – на виїзді.

Зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 15 та 22 лютого 2024 року. Фінал призначений на 22 травня у ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".