Тут почалась його кар'єра: Беленюк прийшов на кладовище та розповів трагічну історію – фото
Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради України Жан Беленюк поділився фотографією з кладовища, розповівши про свого загиблого друга.
Беленюк в інстаграмі опублікував фото біля могили свого друга дитинства Максима Бабенка, який пішов з життя у 8 років.
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За словами Жана, саме на цьому місці у нього народилося бажання зайнятися греко-римською боротьбою.
"Максимка, мій друг дитинства. Трагічно пішов з життя в такому юному віці. Нас було троє – Ярослав, Максим і я, друзі – не розлий вода. Саме на цьому місці 20 років тому, через рік після загибелі Максима, Ярослав розповів мені про своє нове захоплення, він почав займатися греко-римською боротьбою. Я пообіцяв йому спробувати теж", – написав Жан.
Чого досягнув Жан Беленюк у боротьбі
- Срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи серед кадетів (2007, 2008).
- У 2011 році став чемпіоном Європи серед юніорів.
- Завоював срібло та бронзу чемпіонату світу серед юніорів (2010, 2011).
- Бронзовий призер Універсіади-2013.
- Здобув срібло Європейських ігор у 2015 році в Баку та золото у 2019 році (Мінськ).
- Срібний призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році у ваговій категорії до 85 кг.
- Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019). Одного разу займав другу та третю сходинку п'єдесталу у 2018 та 2014 роках відповідно.
- Тричі перемагав на чемпіонаті Європи (2014, 2016, 2019) та здобув бронзу у Белграді (2012).