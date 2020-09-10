Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради України Жан Беленюк поділився фотографією з кладовища, розповівши про свого загиблого друга.

Беленюк в інстаграмі опублікував фото біля могили свого друга дитинства Максима Бабенка, який пішов з життя у 8 років.

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За словами Жана, саме на цьому місці у нього народилося бажання зайнятися греко-римською боротьбою.

"Максимка, мій друг дитинства. Трагічно пішов з життя в такому юному віці. Нас було троє – Ярослав, Максим і я, друзі – не розлий вода. Саме на цьому місці 20 років тому, через рік після загибелі Максима, Ярослав розповів мені про своє нове захоплення, він почав займатися греко-римською боротьбою. Я пообіцяв йому спробувати теж", – написав Жан.

Чого досягнув Жан Беленюк у боротьбі