Дуель олімпійських чемпіонів: Беленюк викликав на дебати Міністра молоді та спорту

Борець греко-римського стилю має намір очолити Національний олімпійський комітет України. Його головним візаві вважається Вадим Гутцайт.

Вже 17 листопада Національний олімпійський комітет України обере нового президента. Чинний голова Сергій Бубка відмовився балотуватись на новий термін і складе повноваження.

До теми Замість скандального Бубки: Жан Беленюк балотується в президенти НОК України

Тим часом стали відомі всі претенденти на посаду президента НОК. Серед них – Жан Беленюк, Вадим Гутцайт, Олена Білосюк та Ігор Малинський. Фаворитами на посаду вважаються перші двоє.

Беленюк є олімпійським чемпіоном Токіо-2020 та чинним народни депутатом. Гутцайт же вигравав на Олімпіаді ще у 1992 році, а наразі є Міністром молоді та спорту. Напередодні виборів Жан представив свою програму та викликав свого опонента на дебати.

У нас було багато закидів з приводу нашої несистемності. Сьогодні ми презентували свою програму, і закид з приводу несистемності був від чинного Міністра молоді та спорту, шановного Вадими Марковича Гутцайта. Тому зараз після цієї нашої презентації я особисто хочу викликати Вадима Марковича на публічні дебати, для того щоб він продемонстровував свою візію, свою програму, подискутувати з приводу наших програм. Можливо, він запропонує щось таке цікаве, що я скажу, що я знімаю свою кандидатуру. Хто його знає,

– зазначив Беленюк.

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