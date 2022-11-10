Вже 17 листопада Національний олімпійський комітет України обере нового президента. Чинний голова Сергій Бубка відмовився балотуватись на новий термін і складе повноваження.

До теми Замість скандального Бубки: Жан Беленюк балотується в президенти НОК України

Тим часом стали відомі всі претенденти на посаду президента НОК. Серед них – Жан Беленюк, Вадим Гутцайт, Олена Білосюк та Ігор Малинський. Фаворитами на посаду вважаються перші двоє.

Беленюк є олімпійським чемпіоном Токіо-2020 та чинним народни депутатом. Гутцайт же вигравав на Олімпіаді ще у 1992 році, а наразі є Міністром молоді та спорту. Напередодні виборів Жан представив свою програму та викликав свого опонента на дебати.

У нас було багато закидів з приводу нашої несистемності. Сьогодні ми презентували свою програму, і закид з приводу несистемності був від чинного Міністра молоді та спорту, шановного Вадими Марковича Гутцайта. Тому зараз після цієї нашої презентації я особисто хочу викликати Вадима Марковича на публічні дебати, для того щоб він продемонстровував свою візію, свою програму, подискутувати з приводу наших програм. Можливо, він запропонує щось таке цікаве, що я скажу, що я знімаю свою кандидатуру. Хто його знає,

– зазначив Беленюк.

Детальніше про зміну влади у НОК: