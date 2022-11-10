Уже 17 ноября Национальный олимпийский комитет Украины изберет нового президента. Действующий глава Сергей Бубка отказался баллотироваться на новый срок и сложит полномочия.
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Тем временем стали известны все претенденты на пост президента НОК. Среди них – Жан Беленюк, Вадим Гутцайт, Елена Белосюк и Игорь Малинский. Фаворитами на должность считаются первые двое.
Беленюк является олимпийским чемпионом Токио-2020 и действующим народным депутатом. Гутцайт же выигрывал на Олимпиаде еще в 1992 году, а сейчас является Министром молодежи и спорта. В преддверии выборов Жан представил свою программу и вызвал своего оппонента на дебаты.
У нас было много упреков по поводу нашей несистемности. Сегодня мы презентовали свою программу, и упрек по поводу несистемности был от действующего Министра молодежи и спорта, уважаемого Вадима Марковича Гутцайта. Поэтому сейчас после этой нашей презентации я лично хочу вызвать Вадима Марковича на публичные дебаты для того, чтобы он продемонстрировал свое видение, свою программу, подискутировать по поводу наших программ. Возможно, он предложит что-то интересное, что я скажу, что я снимаю свою кандидатуру. Кто его знает,
– отметил Беленюк.
Детальнее об изменении власти в НОК:
- Ранее стало известно, что Сергей Бубка не выдвигает свою кандидатуру на новые выборы президента комитета.
- Бубка запомнился странным поведением в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Например, 28 февраля Сергей уехал из Украины в статусе беженца и потом еще жаловался на сложную дорогу.
- Глава НОК долгое время не высказывал свою позицию по вторжению кафиров и лишь на восьмой день издал пресс-релиз, в котором назвал войну "бедой" и не указал на страну-агрессорку.
- Главным конкурентом Беленюка за этот пост называют Вадима Гутцайта, действующего Министра молодежи и спорта. Именно его кандидатуру поддержит Сергей Бубка.
- Сам Беленюк не раз критиковал Бубку за молчаливое поведение. Он требовал от главы НОК однозначной позиции и отсутствия промедления с заявлениями.