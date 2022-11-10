Уже 17 ноября Национальный олимпийский комитет Украины изберет нового президента. Действующий глава Сергей Бубка отказался баллотироваться на новый срок и сложит полномочия.

По теме Вместо скандального Бубки: Жан Беленюк баллотируется в президенты НОК Украины

Тем временем стали известны все претенденты на пост президента НОК. Среди них – Жан Беленюк, Вадим Гутцайт, Елена Белосюк и Игорь Малинский. Фаворитами на должность считаются первые двое.

Беленюк является олимпийским чемпионом Токио-2020 и действующим народным депутатом. Гутцайт же выигрывал на Олимпиаде еще в 1992 году, а сейчас является Министром молодежи и спорта. В преддверии выборов Жан представил свою программу и вызвал своего оппонента на дебаты.

У нас было много упреков по поводу нашей несистемности. Сегодня мы презентовали свою программу, и упрек по поводу несистемности был от действующего Министра молодежи и спорта, уважаемого Вадима Марковича Гутцайта. Поэтому сейчас после этой нашей презентации я лично хочу вызвать Вадима Марковича на публичные дебаты для того, чтобы он продемонстрировал свое видение, свою программу, подискутировать по поводу наших программ. Возможно, он предложит что-то интересное, что я скажу, что я снимаю свою кандидатуру. Кто его знает,

– отметил Беленюк.

Детальнее об изменении власти в НОК: