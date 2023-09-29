Тиждень тому український борець Жан Беленюк досяг успіху на чемпіонаті світу-2023 з греко-римської боротьби. Народний депутат України поїхав на турнір у Белграді в статусі одного з фаворитів.

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Беленюк попрощається зі спортом

Жану підкорилась бронзова медаль, яку він виборов у втішному фіналі проти Нурсултана Турсинова з Казахстана. Це дозволило Беленюку завоювати олімпійську ліцензію на Ігри-2024.

Після успіху українець анонсував свій відхід з професійного спорту одразу після Олімпіади у Парижі. Як зізнався Жан, про це він думав ще перед Іграми у Токіо-2021.

Є над чим подумати, є що проаналізувати у підготовці до Олімпіади. Це максимально позитивний момент, бо одразу відібралися і маємо 10 місяців для підготовки і вивчення усіх суперників, щоб максимально проявити себе. Тому спокійно буду працювати і готуватися до останньої Олімпіади в моїй кар’єрі. Думаю, на цей раз уже точно. Я таке казав в принципі перед Олімпіадою у Токіо, але війна внесла певні корективи в життя. Я відчуваю необхідність, поки у мене ще є сили, максимально проявити себе на спортивній арені, прославляти свою державу і тішити результатами вболівальників. Я вірю в долю. Якщо мені бог дав можливість завоювати ліцензію на Олімпіаду-2024, то я думаю, що треба до неї готуватися,

– заявив Беленюк.

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Досягнення Жана Беленюка

Нагадаємо, що Жан виборов дві медалі на Олімпійських іграх. У 2016 році йому підкорилось срібло у категорії до 85 кілограмів, а у 2021-му – золото у категорії до 87 кілограмів.

Також Беленюк здобув п'ять нагород на чемпіонатах світу з греко-римської боротьби – два золота, срібло і дві бронзи. У свою чергу на чемпіонатах Європи українець виграв три золоті нагороди (2014, 2016, 2019).