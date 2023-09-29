Неделю назад украинский борец Жан Беленюк добился успеха на чемпионате мира-2023 по греко-римской борьбе. Народный депутат Украины уехал на турнир в Белграде в статусе одного из фаворитов.

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Беленюк попрощается со спортом

Жанну подчинилась бронзовая медаль, которую он завоевал в отрадном финале против Нурсултана Турсинова из Казахстана. Это позволило Беленюку завоевать олимпийскую лицензию на Игры-2024.

После успеха украинец анонсировал свой уход по профессиональному спорту сразу после Олимпиады в Париже. Как признался Жан, об этом он думал еще перед Играми в Токио-2021.

Есть над чем подумать, есть, что проанализировать в подготовке к Олимпиаде. Это максимально положительный момент, потому что сразу отобрались и есть 10 месяцев для подготовки и изучения всех соперников, чтобы максимально проявить себя. Потому спокойно буду работать и готовиться к последней Олимпиаде в моей карьере. Думаю, на этот раз уж точно. Я это говорил в принципе перед Олимпиадой в Токио, но война внесла определенные коррективы в жизнь. Я чувствую необходимость, пока у меня еще есть силы максимально проявить себя на спортивной арене, прославлять свое государство и радовать результатами болельщиков. Я верю в судьбу. Если мне бог дал возможность завоевать лицензию на Олимпиаду-2024, то я думаю, что нужно к ней готовиться.

– заявил Беленюк.

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Достижения Жана Беленюка

Напомним, что Жан завоевал две медали на Олимпийских играх. В 2016 году ему покорилось серебро в категории до 85 килограммов, а в 2021 году – золото в категории до 87 килограммов.

Также Беленюк получил пять наград на чемпионатах мира по греко-римской борьбе – два золота, серебро и две бронзы. В свою очередь на чемпионатах Европы украинец выиграл три золотых награды (2014, 2016, 2019).