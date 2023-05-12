У Львові пройшов Об'єднаний чемпіонат України з греко-римської боротьби. Титул найкращого спортсмена країни захищав Жан Беленюк, який переміг у 2022-му.

До теми Беленюк опублікував пояснення Мінмолодьспорту щодо бойкоту турнірів для українських спортсменів

Олімпійський чемпіон та народний депутат і цього року взяв участь у змаганні. Це був для нього перший старт після гран-прі Ніцци, де він здобув золото.

Цього року Беленюк зміг захистити звання чемпіона України. На шляху до фіналу Жан здолав двох атлетів – спочатку Микиту Алєксєєва (3:1), а у півфіналі Ярослава Фільчакова (5:1).

Читайте також Недооголошений бойкот чи постріл у ногу: 13 запитань без відповіді до Гутцайта та уряду

У вирішальному поєдинку Жану протистояв Дмитро Кіяшок. Беленюк не мав з ним проблем і здобув дострокову перемогу (9:1), ставши чемпіоном у ваговій категорії до 87 кілограмів. Найкращими у інших вагових категоріях були: