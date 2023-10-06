Український борець Жан Беленюк на чемпіонаті світу-2023 з греко-римської боротьби завоював бронзову медаль та ліцензію на Олімпіаду-2024. Одним з найпалкіших уболівальників Беленюка на змаганнях був очільник НОК України Вадим Гутцайт. Принаймні, так вважає титулований борець.

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Найпалкіший уболівальник Беленюка

Під час інтерв'ю Жан Беленюк відверто розповів про стосунки з міністром молоді та спорту та президентом НОК України Вадимом Гутцайтом. Опоненти забувають всі розбіжності, коли справа стосується спортивних змагань.

"Вадим Маркович завжди вболіває за мене, є моїм найпалкішим шанувальником. І я зараз насамперед є спортсменом. Коли вже я закінчу виступи, будемо переорієнтовуватися на щось інше.

Щодо якихось суперечливих рішень очільника українського спорту – ми завжди критикуємо людей чи їхні рішення, якщо вони на те заслуговують, не боїмося висловлювати свою позицію. І ми не звертаємо уваги ані на прізвища, ані на регалії цих людей", – розповів Беленюк.