Жан Беленюк розкритикував рішення Мінспорту за зміни до наказу "Про деякі питання участі офіційних делегацій національних збірних команд України у міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю". Тепер можна брати участь у змаганнях, але, якщо не перетинаються дисципліни.

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Жодної далекоглядної стратегії

Титулований спортсмен шокований відсутністю конкретного плану від Мінспорту, яке не має чіткої позиції щодо участі українських атлетів на змаганнях, де є росіяни. За словами Беленюка, раніше міністерство дотримувалось позиції, що присутність наших спортсменів на одних змаганнях з росіянами та білорусами – легітимізує їх. Але після закінчення Євро з фехтування, де брали участь як "нейтральні" спортсмени з росії, так і українці, олімпійський чемпіон повністю перестав розуміти дії нашого Мінспорту.

Виявляється, міністерство молоді та спорту оновило свій підхід до "бойкоту" змагань і тепер ми не беремо участь в конкретних дисциплінах. Тепер взагалі не зрозуміло, чого ми хочемо домогтися? Адже виходить, що немає жодної проблеми дозволити усім українським спортсменам брати участь у змаганнях, та у випадку, якщо жереб зведе, не виходити з ними змагатися? Тепер вже стає очевидним, що жодної далекоглядної стратегії у міністерства немає. Всі ці дії – це намагання "погасити пожежу, підливаючи в неї бензин",

– написав Беленюк.

Після цього Жан закликав скасувати всі попередні накази та дати можливість федераціям і спортсменам самостійно (як команда Беленюка з самого початку і говорила) вирішувати як діяти в кожній ситуації окремо.

Також Беленюк згадав представників дзюдо, які могли виступити на чемпіонаті світу в Досі, оскільки там не в кожній категорії були представлені "нейтральні" спортсмени, але, за словами олімпійського чемпіона, стали першими жертвами популістичного наказу Мінспорту.

Нагадаємо. Раніше Жан Беленюк розповідав, чому рішення бойкотувати змагання є вигідним для Вадима Гутцайта.