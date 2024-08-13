В Україну з Франції повернулись спортсмени та тренери, які представляли країну на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Прикордоники з оплесками та квітів зустріли атлетів на паспортному контролі.

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Кого зустріли прикордонники з Олімпіади-2024

До України з Варшави приїхали спортсмени та їх тренери, які представляли нашу державу на Іграх-2024. Серед них ДПСУ зустріли срібних призерів Людмилу Лузан (каное-двійка 500 метрів), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба).

Також на "олімпійському експресі" були присутні бронзовий призер з греко-римської боротьби Жан Беленюк і плавчині представниці спорткоманди ДПСУ Марина і Владислава Алексіїви.

Відео ДПСУ:

Спортсмени подякували військовим за їх службу та захист України. Нагадаємо, що боксер Олександр Хижняк, який є військовослужбовцем ДПСУ, приніс "золото" Олімпіади-2024 для України.