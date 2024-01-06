Нісенітниця: у Зеніті відреагували на чутки про те, що Тимощук залишив Росію

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук продовжує працювати і жити в Росії. Новини про те, що він насправді любить Батьківщину, схоже, не відповідають дійсності.

Нещодавно американський футбольний тренер Денніс Люкенс розповів позицію Анатолія Тимощука, який після 24 лютого 2022 року не засудив збройну агресію Росії проти України. За його словами, колишній футболіст збірної України нібито став заручником у Росії, але насправді любить свою Батьківщину і навіть вже виїхав в іншу країну, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також: Тимощуку дісталося від російських пропагандистів: в нього спитали про покарання за зраду України

Тимощук продовжує жити та працювати в Росії

Однак, схоже, слова Люкенса не відповідають дійсності. Принаймні, голова правління російського Зеніта Алєксандр Мєдвєдєв назвав їх нісенітницею.

Тимощук покинув Зеніт і Росію? Не несіть нісенітницю,

– заявив Мєдвєдєв.

Зрадник України

Нагадаємо, що Тимощук ще досі публічно не висловив свою позицію щодо війни Росії проти України, та й, скоріше за все, нічого і не скаже. При цьому всьому він довгий час був капітаном збірної України та любив красуватись патріотичними пов'язками на голові.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Анатолія Тимощука.

Тимощуку, в свою чергу, вистачило сміливості або ж нахабності, аби протестувати, тому він подавав апеляцію в УАФ.

Тимощук працює в структурі санкт-петербурзького Зеніта, обіймаючи посаду асистента головного тренера.